Las bolsas de Europa corroboran sus límites: aún hay que esperar más caídas para volver a entrar

Qué las aguas bajan revueltas por el río que atraviesa a las bolsas del Viejo Continente es algo que corrobora el inicio de semana que han registrado los principales índices europeos. Tras un lunes de abruptas caídas que puso contra las cuerdas el movimiento alcista que desarrollaban estos selectivos desde Navidad, ayer la principal referencia bursátil europea, el EuroStoxx, perdía un 1,87% en un movimiento que facilitaba que acabara por ceder el soporte vital que encontraba en los 3.410 puntos.

A la espera de cómo se resuelvan las negociaciones comerciales entre las dos principales potencias economías del mundo -hoy Liu He vuela a Washington con una delegación de 100 personas para cerrar la última ronda de negociaciones que ponga fin a la guerra comercial que mantienen ambos países- inversores y analistas se mantienen presa de la incertidumbre y eso es algo que se refleja en los mercados

Este movimiento no hace sino corroborar que el movimiento alcista que comenzó a finales de 2018, en la semana de Navidad, ha encontrado su techo. Los máximos anuales marcados el pasado 1 de mayo, en los 3.515 puntos del EuroStoxx limitan, por ahora, a un mercado continental que deberá aliviar la sobrecompra que acumula para volver marcar nuevos máximos del ejercicio.

En este sentido, si la corrección que se ha iniciado profundiza, hay dos oportunidades de volver a comprar bolsa para buscar precisamente revalidar los altos de 2019. Una más inminente, a solo un 3,5%, en los 3.280 puntos. "Otra, ideal, un poco más abajo, en los 3.210 enteros, hasta los que hay un margen de caída del 5,5% y un potencial de ganancias del 9,5", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Si habrá que aprovechar una u otra zona para volver al mercado "dependerá de Wall Street", incide Joan Cabrero. Es decir, de si el S&P 500, la principal referencia del parqué estadounidense, se acerca más o menos a su soporte clave: los 2.720 puntos, de los que se encuentra actualmente a cerca de un 6%.

Wall Street sufre su segunda mayor caída del año

Y es que, la situación en Wall Street es también, delicada cuanto menos. Sobre todo tras sufrir ayer su segunda mayor caída del año y romper sus soportes inmediatos. "La pérdida de soportes que presenta el S&P500 en los 2.890 puntos y el DowJones Industrial en los 25.930 puntos es de todo menos un signo de fortaleza", afirma Cabrero, que asegura que ahora hay que esperar una vuelta a la zona de los 2.720 puntos en el índice norteamericano.

"Precisamente, el alcance de dicha cota sería una oportunidad inmejorable para comprar renta variable norteamericana", asegura el analista del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

Y no parece descartable una vuelta a dichas zonas si la tensión comercial no se alivia. Sobre todo, a sabiendas de los estragos que está provocando en las cuentas de los dos países directamente implicados, EEUU y China. Mientras que en el primero, los productores de soja han avisado de la caída de sus ventas al gigante asiático, en el segundo la balanza comercial ha mostrado un aumento de sus importaciones y una caída de sus exportaciones, dos movimientos no esperados.

