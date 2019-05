El Ibex 35 arranca la semana perdiendo soportes clave ante la renovada tensión entre Estados Unidos y China

La renovada tensión comercial entre Estados Unidos y China también golpea a las bolsas europeas. Los principales parqués del Viejo Continente comienzan la semana con caídas generalizadas, de hasta el 2%, siguiendo la estela de los mercados chinos (en Shanghái las caídas han llegado a ser del 8%). Las bolsas mundiales reaccionan claramente a la baja a la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de elevar los aranceles a determinados productos chinos desde el 10% al 25%, como presión para acelerar el cierre del acuerdo comercial permanente que ambas potencias negocian desde hace meses. En cambio, China estudia suspender las conversaciones que iban a tener lugar esta semana.

Ante este panorama, el Ibex 35 también se decanta por los fuertes descensos. El principal selectivo bursátil español cae por debajo del nivel de los 9.300 puntos. Es decir, pierde el soporte clave que encontraba en los 9.370 puntos, según los analistas técnicos de Ecotrader.

No obstante, aún mantiene la puerta abierta a un ascenso en el corto plazo hasta los 9.670-9.740 puntos, según estos expertos. Por tanto, todavía muestra un potencial del 4,9% desde los niveles actuales.

Este escenario alcista no se descartará mientras el selectivo no descienda hasta los 9.100 puntos, calculan desde Ecotrader. En otras palabras: el Ibex 35 está a una caída del 2% de poner fin a las alzas.

A través de su cuenta personal de Twitter, Trump anunció ayer que subirá el viernes los aranceles a ciertos productos del gigante asiáticos al 25% desde el 10% actual.

El mandatario norteamericano justifica su decisión en que los actuales aranceles impuestos a China sobre productos de alta tecnología (del 25%) y otros bienes (del 10%) "son parcialmente responsables" de los "grandes resultados económicos" de Estados Unidos. Por ello, "el 10% subirá hasta el 25% el viernes", declaró Donald Trump en un tuit.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....