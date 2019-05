Las acciones ArcelorMittal a un paso de sus mínimos anuales: la firma pierde 850 millones en una sesión

El inesperado giro de los acontecimientos en la ronda de negociaciones comerciales entre EEUU y China ha provocado un alud de ordenes de venta en los principales mercados de Europa en los primeros compases de la sesión. Y, como no podía ser de otra manera, los títulos que han reaccionado con más descensos son aquellos que obtienen más ingresos desde China.

En el caso español, ArcelorMittal ha sido la firma más afectada de la sesión. Sus títulos se dejan más de un 5% en la jornada y lideran los descensos de un Ibex que esboza sus primeros signos de agotamiento comprador y que se acerca a su nivel de soporte clave, los 9.100 puntos.

La compañía, cede así más de 800 millones de euros de capitalización en una sola sesión y se queda a poco más de un 3% de sus mínimos del ejercicio. Y es que ArcelorMittal es una de las compañías del Ibex 35 más expuesta a la tensión comercial existente entre Estados Unidos y China. Si bien, no tanto por su propia producción, ya que fabrica en territorio americano y, por ello, queda exento de los eventuales aranceles, si no porque este conflicto está presionando a la baja los precios del acero.

Además, la firma se está viendo afectada por el anuncio de la reducción de su producción de manera significativa en su planta de Asturias: la firma siderúrgica recortará la fabricación de acero en 3 millones de toneladas.

Pese a ello, ArcelorMittal, cuenta con una recomendación de compra avalada por el 70% de los analistas que la siguen y un potencial alcista que ya supera el 45% hasta su valoración media, situada por encima de los 33 euros por acción.

ArcelorMittal coquetea con su zona de soporte

"Días atrás señalábamos que la pérdida del soporte de los 18,60 euros era algo negativo para las aspiraciones alcistas del título", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

"Desde Ecotrader confiaremos en sus opciones mientras no pierda los 17,75 euros, nivel al que se está acercando de manera peligrosa en la sesión de hoy. Es cierto que su soporte fundamental son los 17 euros, pero la cesión de los 17,75 euros no encajaría con el escenario que buscamos y no estaríamos dispuestos a asumir el riesgo de que vuelva a poner a prueba su soporte fundamental", asegura Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

"Por el momento nuestra recomendación sigue siendo mantener mientras no pierda los citados 17,75 euros buscando alzas hacia los 23,20 y 24,60 euros", concluye el analista.

