La bolsa de Shanghái se hunde hasta un 8% ante la nueva amenaza arancelaria de Trump a China

Vuelco en los mercados asiáticos ante el nuevo envite de Estados Unidos a China. Tras unos días de tregua, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con subir los aranceles a ciertos productos del gigante asiáticos al 25% desde el 10% actual. En consecuencia, la bolsa de Shanghái ha llegado a hundirse hasta un 6% este lunes, mientras que el Nikkei de Japón no cotiza por festivo.

Esta reacción en el mercado asiático se debe a que la noticia rompe con la buena dirección a la que apuntaban las negociaciones que las dos mayores potencias económicas del mundo en las últimas semanas. Se esperaba que se cerrara próximamente el acuerdo comercial permanente entre ambos países, que pusiera fin a su 'guerra arancelaria'. No obstante, la ratificación definitiva no se esperaba hasta junio.

Sin embargo, esta 'guerra' parece que volverá a coger fuerza el viernes, cuando entrarán en vigor los nuevos aranceles estadounidenses, según anunció el presidente norteamericano, Donald Trump, a través de su cuenta personal de Twitter.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....