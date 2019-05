El Ibex tiene ya 13 recomendaciones de compra, el dato más alto en dos años

El Ibex, que este jueves se quedó a la cola de Europa al retroceder un 1,6% -una simple consolidación, ya que no se acercó a niveles clave, según explican desde Ecotrader-, vuelve a lucir 13 consejos de compra, el dato más alto desde febrero de 2017. En los dos últimos meses, a los ocho valores que ya contaban con el favor del consenso de mercado que recoge FactSet (que eran Ferrovial, ArcelorMittal, Iberdrola, Meliá, Banco Santander, ACS, Merlin y Cie) se han sumado CaixaBank, Ence, Cellnex y, más recientemente, Repsol e IAG.

Dividendos del 4,5% o más

El bajo PER (número de veces que el beneficio está recogido en el precio) del Ibex tendría que ver con estas mejoras, según Felipe López-Gálvez, de Self Bank, que comenta que el final del ciclo "está llevando a muchos analistas a buscar empresas value con alta rentabilidad por dividendo, características que cumplen varias firmas del Ibex".

De los comprar del indicador, ocho los reciben compañías cuyos pagos rentan del 4,5% en adelante. El más atractivo es el dividendo de Repsol, del 6,4%. La petrolera retribuye en scrip (pago en acciones), pero amortizará títulos para anular el efecto dilutivo de esta fórmula.

El grupo recuperó el 19 de abril un comprar que había perdido en marzo. A apuntalarlo contribuyeron los resultados que presentó el día 30: en el primer trimestre ganó 608 millones, casi lo mismo que en los tres primeros meses del año previo, pese a que el petróleo cotiza considerablemente más bajo ahora que entonces. Álvaro Navarro, de Mirabaud, destaca que la integración entre el upstream (exploración) y el downstream (refino) le permiten compensar, en parte, ese descenso de precios del crudo con un mejor resultado en refino.

Los analistas de Sabadell señalan que Repsol cotiza "con un descuento injustificado", con un PER de 9,1 veces para sus beneficios de 2019, y destacan la apuesta de la compañía por la comercializacion de electricidad de gas en España: "Su imagen de marca le permitirá robar cuota a las eléctricas", afirman.

Con una rentabilidad por dividendo que el consenso sitúa en el 6% y un PER de 8,5 veces encontramos a CaixaBank. Es el segundo valor más bajista del Ibex este año (detrás de Ence), al ceder cerca de un 10%, lo que la deja con un descuento del 30% respecto a su valor contable y un potencial del 26%.

CaixaBank también presentó resultados el martes, y seis entidades han reiterado su consejo de compra y solo una ha confirmado el vender que ya le daba. El banco ganó 533 millones en el primer trimestre, cifra que, sin tener en cuenta los extraordinarios de 2018, supera en un 4,3% a la del mismo periodo del año anterior. Nuria Álvarez, de Renta 4, tilda los resultados de "débiles" y destaca que se mantiene "la estabilidad trimestral del margen de intereses, que crece un 3% interanual", pero que decepcionan las comisiones netas.

Otro banco, Santander, que ya luce la tercera mejor recomendación del Ibex, se cuela también entre las mayores rentabilidades por dividendo (con un 5%) y entre las valoraciones más bajas. Su retribución, eso sí, podría volver a realizarse en scrip, modalidad que desterró hace solo un año y a la que ya ha vuelto a abrir la puerta. También con un dividendo elevado y un bajo multiplicador de beneficios está Ence, cuyos pagos rentan un 6,6% este año, según las previsiones. Todas las miradas están puestas en las dificultadas para extender la concesión de su fábrica de Pontevedra, que supone más del 30% de su resultado bruto.

Al filo del 4,5% se queda el dividendo de ACS, otra compra. El mercado está atento a la posible salida a bolsa de su filial de renovables, que podría alcanzar una valoración de 2.000 millones. Algo por debajo de ese nivel, en el 4,3%, está el dividendo de Merlin Properties, y más abajo (en el 2,6%) se sitúa el de Cie Automotive, que recibe una recomendación de comprar desde febrero.

Las mejores del índice

Si nos centramos en las mejores recomendaciones del Ibex, la número uno es Ferrovial. Desde Self Bank aplauden su decisión de poner en venta la división de servicios "para concentrar sus intereses en otros segmentos, como aeropuertos y autopistas, que son negocios con mayores márgenes". También destaca por recomendación Arcelor, con la compra más longeva del índice (data de febrero de 2017), a la que el consenso de expertos otorga un potencial del 40%. También de larga duración es la recomendación de Meliá, que recibe desde noviembre de 2017.

Por su parte, Iberdrola ha vuelto a cotizar por encima de los 8 euros, nivel que no superaba desde 2008, tras batir expectativas con su resultado trimestral y retomar la salida a bolsa de su filial en Brasil. Sus pagos rentan un 4,5%, según las estimaciones.

Y, por su proximidad al mantener, la compra de IAG se sitúa entre las más vulnerables. El grupo la ha recuperado ayudado, en parte, por la caída del precio del crudo, a lo que López-Gálvez añade el retraso del Brexit, "que le da cierto margen para solucionar sus problemas y conseguir la licencia europea para sobrevolar Europa", explica.

En otro extremo encontramos a Cellnex, que cotiza cara, con un PER de 100 veces. Está en plena expansión, y su rápido posicionamiento en las infraestructuras ligadas al 5G es la base de su crecimiento. Pero desde Self Bank advierten que la expectación que genera el 5G "podría no materializarse en una generación real de caja". El valor recibió un comprar durante todo 2018, pero este año ya oscila entre ese consejo y el de mantener.