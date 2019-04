CaixaBank teme impuestos a la banca: "Sería penalizar a las entidades que han hecho las cosas bien"

Dani Valero Valencia

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha pronunciado este martes en la presentación de los resultados del primer trimestre de la entidad sobre los resultados de las elecciones generales en España, donde el PSOE de Pedro Sánchez obtuvo la victoria pero con la necesidad de apoyos para gobernar. En concreto, el dirigente, preguntado sobre la influencia de Podemos y la posible implantación de un impuesto para la recuperación de las ayudas a la banca, ha respondido que sería una medida "sin sentido". "No tiene sentido penalizar a las entidades que han hecho las cosas bien por los errores de las que han desaparecido", ha afirmado.

"No existe un único bolsillo que se llama 'la banca', existen diferentes entidades financieras que no son las responsables de haber recibido ayudas. No podemos pensar que la manera de recuperar unas ayudas a unas entidades que ya no están, o que sí están ya no son de las mismos propietarios, sea la implantación de un impuesto", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que CaixaBank "ha contribuido con 4.700 millones de su bolsillo" para el saneamiento de Banca Cívica o Sareb.

Sobre los posibles pactos de investidura y de Gobierno de los socialistas, Gortázar ha subrayado que CaixaBank va a "respetar los acuerdos que puedan alcanzar los partidos", y ha evitado responder a si la entidad financiera es partidaria de una abstención de PP y Ciudadanos para propiciar un Gobierno del PSOE en solitario. También ha abogado por seguir avanzando en el diálogo en Cataluña hasta "llegar a un acuerdo de convivencia positivo, aunque sea difícil".

El consejero delegado, no obstante, sí ha subrayado cuáles son, a su juicio "las prioridades" del país: "Que el crecimiento se mantenga y, si es posible, se acelere; buscar la disciplina presupuestaria, ya que llevamos cinco años de crecimiento y nuestro déficit presupuestario sigue siendo elevado; y, por lo que respecta al mercado laboral, seguir avanzando, porque el paro ha mejorado mucho, del 28 por ciento al 14, pero sigue siendo tasas inaceptables.

Preguntado sobre el Expediente de Regulación de Empleo que tiene abierto la entidad financiera, Gortázar ha valorado "la contribución de todas las partes para llegar a un punto de encuentro". "Llevamos casi cuatro meses de conversaciones, empezamos en enero. Creo que con el esfuerzo de todos podremos llegar a un acuerdo", ha dicho.

El dirigente ha anticipado al respecto que el ERE tendrá un coste económico "muy relevante" en futuros resultados, y sobre los plazos previstos para aprobarlo no descarta tener que ampliarlos: "Esperamos que sea pronto. Ese es el objetivo, en mayo, pero si no se puede habrá que replantear".

El beneficio cae a 533 millones

Según ha informado Gortázar, CaixaBank ha obtenido un beneficio de 533 millones de euros en el primer trimestre de 2019, un 24,3 por ciento menos que en el mismo período del año anterior, a causa de la ausencia de ingresos extraordinarios, como los vinculados a la venta de Repsol.

En concreto, según ha expuesto el dirigente, el descenso del resultado se debe esencialmente a la reducción de los resultados de entidades valoradas por el método de la participación, como consecuencia de la no atribución de los resultados de Repsol tras el acuerdo de venta (63 millones) y de BFA tras reestimación de la influencia significativa y reclasificación contable (76 millones).

También ha subrayado el efecto los menores resultados extraordinarios por activos y pasivos financieros y otros en 2019, principalmente por la revalorización de la participación de BPI en Viacer en 2018 (54 millones). Sin tener en cuenta estos impactos extraordinarios de 193 millones, el beneficio se hubiese incrementado un 4,3 por ciento (resultado neto atribuido ajustado de 511 millones en el primer trimestre de 2018).

El resultado del banco, que preside Jordi Gual, se apoya en el crecimiento de los ingresos core del negocio, que alcanzan los 2.027 millones (+0,9%), apoyados por un aumento del margen de intereses del 2,9%, hasta los 1.237 millones, y a pesar del descenso de las comisiones del 2,2%, hasta los 612 millones.