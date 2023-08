Peligro en el EuroStoxx 50: las opciones alcistas se agotan si la consolidación se lleva los 4.300 puntos

El mercado de futuros sigue dominado por las ventas por lo que todo apunta a que la jornada de hoy estará condicionada por las pérdidas en los primeros instantes de cotización de la bolsa Europea. Del mismo modo, los futuros de Wall Street también se encuentran en rojo por lo que los inversores aprovecharían la ocasión para recoger beneficios, como ocurrió durante la última jornada. Ha sido el recorte de calificación de la deuda de Estados Unidos por parte de Fitch la que ha hecho a los inversores imaginar malas experiencias pasadas como ocurrió con la rebaja de calificación de S&P Ratings en 2011 que agitó a todo el mercado de deuda.

La renta variable a ambos lados del Atlántico daría así continuidad a la sesión asiática, donde las caídas dentro de la bolsa china y del Nikkei japonés se situaron entre las más altas del último mes. El principal índice nipón cede más de un 2% como el Hang Seng que pierde los 20.000 puntos.

Las bolsas europeas han comenzado el mes de agosto cediendo posiciones en un movimiento que adopta la forma clásica propia del análisis técnico throw back. Esta vuelta atrás, según explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, puede obligar al EuroStoxx 50 a caer a la antigua resistencia, ahora soporte, que presentaba el índice europeo en los 4.400/4.415 puntos.

"La ruptura de esta resistencia abre la puerta a lo que podría ser el éxtasis final que lleve al EuroStoxx 50 a buscar el techo de Lehman Brothers", explicó Cabrero, en referencia a la zona de los 4.630 puntos, no vistos en casi 15 años. Pero antes de ello se podría asistir a una consolidación de parte de las últimas alzas, que no revestirá ningún peligro para las opciones alcistas mientras no profundice por debajo de los 4.300 puntos del EuroStoxx 50.

Y es que la agencia Fitch rebajó durante la sesión bursátil asiática su calificación de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA+. Este movimiento supone que uno de los bonos más negociados del mercado y un refugio para muchos inversores pierda la máxima valoración que da la calificadora y tense el mercado de deuda. "La rebaja de calificación debería verse mitigada en una gran medida por el volumen de ahorro disponible y con la alta demanda por los bonos del Tesoro de EEUU", explicó el jefe de Estrategias de DBS Bank, Eugene Leow. Cabe la pena recordar que cuando S&P rebajó la calificación de deuda de Estados Unidos en 2011 agitó a todo el mercado de deuda soberana.

La deuda con vencimiento a diez años de EEUU supera de nuevo el 4% de rentabilidad aunque los títulos que mejor reflejaron la aversión al riesgo durante las últimas 24 horas fueron los bonos europeos. El bund alemán supera de nuevo 2,5% aunque mantiene los 100 puntos básicos de diferencia con los títulos españoles, por encima del 3,5%.

Mientras, el dólar mantiene su pulso frente al resto de grandes divisas del mercado y ya rebota un 2% desde los mínimos del año marcados el mes pasado, según el índice que cruza al dólar con referencias como el yen japonés, la libra esterlina, el euro y el franco suizo. De esta forma, el cruce exclusivamente entre el euro y el billete verde se traduce en que la primera aún permanece por debajo de los 1,10 dólares.

Además, el precio del petróleo experimenta un rebote de casi el 20% en los últimos 30 días que llevan al barril Brent a anotar un nuevo máximo en el 2023 en los 85,8 dólares. La referencia europea de crudo creció con la publicación del Instituto Americano del Petróleo de la caída de las reservas de crudo en el país en la última semana.

No obstante, el mayor impulso al precio del petróleo ha estado condicionado por los recortes de producción del cártel de la OPEP+. Países como Arabia Saudí o Rusia han reducido la cantidad de barriles que ponen a disposición del mercado lo que ha provocado que la demanda sea más fuerte que la oferta.