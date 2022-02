Las bolsas europeas logran el rebote tras el anuncio de Putin de un diálogo 'a la carta' con Ucrania

El hecho de que las bolsas europeas consiguieran limar sus caídas al final de la sesión tras el golpe que supuso el ataque ruso a Ucrania y un Wall Street que cerró anoche con destacadas subidas anticipaban rebote en el Viejo Continente este viernes. Y parece que está siendo así pese a que la incertidumbre ha hecho bailar las cotizaciones. Si a primera hora los selectivos europeos abrían apuntando al 1%, pronto el rebote se apagaba con las tropas rusas cercando Kiev, la capital ucraniana. Sin embargo, las subidas se han acabado imponiendo cuando el presidente ruso, Valdímir Putin, se ha avenido a un posible diálogo con Ucrania, pero con condiciones y sin reconocer al actual gobierno del país. El Ibex 35 sube al cierre un 3,51% al cierre y supera los 8.400 puntos .

Las Fuerzas Armadas de Rusia han intensificado en las últimas horas su ofensiva sobre Kiev, con movilizaciones por tierra y aire que han cercado capital ucraniana. Las tropas de Moscú se encuentran en el distrito de Obolon, a pocos kilómetros del Parlamento.

Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ofrecido a Moscú emprender un proceso de diálogo "para detener la muerte de personas" afirmando estar dispuesto a negociar un estatus "neutral" si, a cambio, recibe garantías de seguridad por parte de Rusia. China también ha instado a Rusia a dialogar.

Desde Moscú, Putin parece estar dispuesto a conversar y a mandar una delegación a Minsk, si bien se trataría de un diálogo con condiciones y sin reconocer a la figura de Zelenski, lo que hace temer que se trate de una vía muerta. Las expectativas las ha rebajado el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov, cuando ha asegurado que Zelenski "ya perdió su oportunidad". "Ha estado buscando refugio en Occidente. No hay garantías de que vaya a haber resultados prácticos", ha lamentado el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia.

En cualquier caso, todo evidencia que la ofensiva de Rusia es total y no ayuda a despejar la incertidumbre y la volatilidad en los mercados. Hoy las bolsas borran lo perdido ayer en una jornada en la Europa entró en escenario correctivo (caídas de más del 10% desde el último máximo). Concretamente, el EuroStoxx 50 se dejaba un 13% desde los 4.401 puntos que marcó a finales de noviembre de 2021, justo antes del estallido de ómicron y su efecto bajista. La referencia europea marcaba mínimos de 11 meses y el Ibex en un año.

En lo tocante a otros activos, los precios del petróleo se moderan tras las alzas de ayer y el barril de Brent baja ya de los 100 dólares. A su vez, los futuros europeos del gas se desinflan tras el espectacular repunte de ayer y se quedan en la zona de los 94 euros por megavatio/hora.

Los analistas de Link Securities constatan que 'todo' está en manos de Putin: "De momento, y tras la nueva batería de sanciones anunciadas ayer por EEUU, la UE y Japón, entre otras naciones, estamos a la espera de conocer las represalias por parte de Putin. Es por ello que nuestra recomendación es la de no dejarse llevar por estos repuntes puntuales que, sin duda alguna, van a experimentar muchos valores, al menos hasta que se aclare el escenario macro al que tendrán que enfrentarse las cotizadas a partir de ahora", añaden desde Link.

Natixis IM: "La respuesta del mercado ha sido sorprendentemente modesta hasta ahora"

"Aunque el panorama geopolítico y humanitario es sombrío, la respuesta del mercado ha sido sorprendentemente modesta hasta ahora. Nuestra perspectiva a largo plazo depende de la duración y la gravedad del conflicto, pero esperamos una situación bastante prolongada", valora Loomis Sayles, gestora de fondos de Natixis IM. Influye en ello que en su paquete de sanciones, EEUU haya evitado excluir a Rusia por completo del sistema financiero mundial negándose a dejar al país fuera del sistema SWIFT.

"Un riesgo clave a vigilar es la prima de riesgo geopolítico, creemos que es elevada. Existe el riesgo de que las tensiones se intensifiquen entre las tropas rusas y las de los miembros de la OTAN que limitan con Ucrania. Este escenario podría dar lugar a un enfrentamiento militar directo con las fuerzas de la OTAN. Aunque pensamos que este riesgo es muy bajo, es una posibilidad que posiblemente aún no esté descontada en los mercados", advierte la experta.

Las energéticas se disparan

La zozobra por la situación en Ucrania está opacando la positiva temporada de resultados, con importantes cotizadas españolas publicando sus cuentas, como ha sido hoy el caso de IAG, Cellnex o Sacyr.

La nota más destacada del día han sido los repuntes en el sector energético. Nombres como Endesa, Acciona, Naturgy, Iberdrola o Red Eléctrica han registrado subidas de entre el 4 y el 7%. Estas compañías se anotan importantes revalorizaciones en el mercado, aupados, según los expertos, por las mayores tensiones en el suministro del gas natural tras el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia.

En un informe publicado ayer, Moody's explicó que de confirmarse el aumento de los precios de la energía tras el comienzo de la ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania, compañías españolas como Iberdrola y Naturgy podrían salir beneficiadas de esta situación. Aún así, la agencia recordó que la gran mayoría de las compañías energéticas europeas venden su producción a largo plazo con precios fijos, limitando los posibles beneficios derivados de un incremento de los precios de la electricidad en el corto plazo.

Sin embargo, la mayor subida ha correspondido a ArcelorMittal, que ha llegado a subir más de un 9,85%. Según recoge Bloomberg, un importante accionista de la empresa ha declinado vender un importante paquete de acciones a Arcelor en el marco del programa de recompras acordado el 1 de febrero. Además, la compañía ha suspendido a un "mínimo técnico" su actividad en Ucrania para proteger a su personal. Al otro lado de la tabla, aunque finalmente en terreno verde, aparece Amadeus tras sus resultados.

Niveles técnicos

En el apartado técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera que "a pesar del rebote de corto plazo, que tiene visos de que podría ser Judas o bastante vulnerable, la amenaza es ver cómo el EuroStoxx 50 acabe yendo a buscar apoyo a la zona de soporte crítica de los 3.600 puntos, cuya pérdida podría abrir la Caja de Pandora de ver caídas hasta los 3.000 puntos, esto es de un 15% adicional".

En el caso del Ibex 35, destaca Cabrero, "la fuerte presión vendedora ha llevado al selectivo español a buscar la zona de soporte de los 8.000/8.080 puntos, que es la base del canal que viene acotando la consolidación desde el mes de junio del año pasado, fecha en la que el selectivo español llegó a alcanzar los 9.310 puntos". "No me sorprende que el alcance de este entorno haya frenado la caída, sin perjuicio de que no se puede descartar que en otro vendaval bajista podamos ver al selectivo español poner a prueba la zona de mínimos del año pasado en torno a los 7.700 puntos", añade.

Para que se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar de la sostenibilidad de un eventual rebote en la bolsa española lo que hay que exigir es que el Ibex 35 cierre el hueco bajista de la invasión de Ucrania, para lo cual debería cerrar una sesión sobre los máximos del miércoles 23 de febrero en los 8.607 puntos. En el caso del EuroStoxx 50 debería batir resistencias de 4.050 puntos.