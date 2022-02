La banca acelera el 'rally' que deja al Ibex a menos del 3% de su resistencia

En términos propios del ciclismo, lo que está protagonizando la banca española en las últimas sesiones en el mercado es una auténtica escapada. De hecho, uno de los motivos que ha permitido al Ibex 35 mantenerse en verde en lo que va de 2022 (en contraposición con el resto de índices europeos que se mantienen en negativo) son las alzas del sector bancario.

Así, frente al 2,2% que cede el EuroStoxx o el 2,5% que retrocede el Dax alemán en el año, el Ibex ha subido un 1,52% hasta los 8.846 puntos en los que cerró ayer. De esta manera, el selectivo español se queda a un 2,8% de su resistencia en los 9.100 puntos, ya que según el analista de Ecotrader Joan Cabrero, el selectivo patrio "ha conseguido romper la directriz bajista que surge de unir los máximos de noviembre y enero, que discurre por los 8.765 puntos".

"La ruptura de este techo de los 9.100 puntos es algo que considero muy probable que suceda e iría en línea con el escenario alcista que manejo para la renta variable española en los próximos meses, donde espero que el Ibex con dividendos acabe alcanzando la zona de altos históricos del año 2017 y 2020 en los 29.500 y que el índice sin dividendos marque nuevos máximos sobre los que ya alcanzó el año pasado en los 9.310 puntos para ir a buscar los 9.500 puntos, muy cerca del objetivo que manejo en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba antes del Covid crash", concluye el experto.

Está claro que si el Ibex 35 traspasa la cinta de los 9.100 puntos, será en parte gracias al impulso de la banca. El sector en España se ha visto favorecido por los mismos efectos de base que el resto de entidades a ambos lados del Atlántico: la llegada de la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Aunque el Banco Central Europeo no ha anunciado ningún cambio en sus políticas para este año, Lagarde no ha cerrado la puerta en sus últimas intervenciones a un giro de guion si la inflación no da tregua a la economía de la zona euro. De hecho, el mercado ya descuenta hasta dos subidas de tipos para 2022.

La 'escapada' del Sabadell

Con este impulso para los intereses de la banca, Sabadell acumula más de un 57% en lo que va de 2022 gracias en particular al respaldo por parte de los inversores desde que publicó sus resultados el pasado 27 de enero. Desde esa fecha hasta el cierre del mercado de ayer la entidad de origen catalán ha registrado un alza del 39%.

A Sabadell le sigue CaixaBank como el segundo valor que más se ha revalorizado en lo que va de curso, con un 40% (también son los dos más alcistas de todo el Stoxx 600 europeo). Al igual que su homólogo catalán, los resultados han sido un catalizador para la acción y los inversores han recompensado no solo los buenos números obtenidos, que mejoran en un 70% los del año anterior sin contar la fusión, sino que también se ha valorado el incremento en su retribución al accionista. Y es que el consejo de administración llevará a la próxima junta el pago de un dividendo en efectivo de 0,1463 euros, lo que implica una rentabilidad del 4,3% a precios actuales y una recompra de acciones para mediados de año.

Bankinter cierra la terna de los más alcistas con un 32% de subida en el año. En sus resultados, que superaron las estimaciones de los analistas, se quedaron un 20% por debajo de niveles récord, de 2019. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya no contabilizan los beneficios de Línea Directa, sacada a bolsa en abril del año pasado y que suponía un cuarto de las ganancias del grupo.

BBVA y Santander también se encuentran en el top 10 de alzas del Ibex en el año, aunque más moderadas, entre del 14 y el 16%, respectivamente.

El turismo sigue recuperando

Si algo define a la economía española además de los bancos del Ibex es la importancia del sector turístico. En el selectivo se encuentran cuatro firmas muy ligadas al mismo y dos de ellas, especialmente, están también liderando las alzas este año, como son IAG y Meliá.

La aerolínea se anota un 21%, superando ya de nuevo los 2 euros por acción a medida que las restricciones a la movilidad derivadas del Covid van desapareciendo del mapa. Especialmente, las de Reino Unido y América, dos de las principales rutas de la matriz de Iberia. Por último, Meliá, supera el 16% en 2022 al calor también de las mejores perspectivas para el turismo este año. De hecho, el propio Escarrer adelantaba a este medio que este año volverán a tener beneficio neto.