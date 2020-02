Los 'malos augurios' de Apple provocan que Wall Street corrija, pero no hay debilidad

Wall Street vuelve a cotizar hoy tras celebrar ayer el Día de los Presidentes, y no lo hace con optimismo. La bolsa de Nueva York registra caídas moderadas ante las malas previsiones de Apple por el impacto de la epidemia del coronavirus Covid-19 en su negocio en China. Unos efectos negativos que también sufre el banco HSBC. No obstante, las caídas generales se mantienen moderadas y no hay señales de que corra peligro la tendencia alcista del mercado norteamericano, según análisis técnico.

Wall Street se tomó ayer el día libre. Y su regreso no está siendo leve. La bolsa neoyorquina se ve hoy afectada, al igual que las europeas, por los temores al impacto en la economía global de la epidemia del coronavirus Covid-19 en China.

Apple ha sido la que ha acentuado las preocupaciones en los mercados. La gigante de la manzana, pese a ser festivo ayer en Estados Unidos, anunció de noche que no cumplirá con sus previsiones de ingresos en el primer trimestre del año.

El motivo de fondo es el impacto en su negocio del brote del Covid-19 en China. El país asiático representa el 17% de sus ventas y un 70% de su producción, como señala el Departamento de Análisis de Renta 4 en su informe diario. "El riesgo está en que el impacto del coronavirus se traslade al segundo trimestre", añaden estos expertos.

En consecuencia, tras anunciar que no cumplirá con sus objetivos, las acciones de Apple bajan un 2,5% en el índice Nasdaq de la bolsa de Nueva York. No obstante, esta corrección no es tan grave si se tiene en cuenta que la fabricante del iPhone acabó la semana pasada cerca de sus máximos históricos de cierre, en 327,20 dólares la acción (alcanzados el pasado miércoles).

También HSBC sufre en el parqué neoyorquino. El mayor banco de Europa ha comunicado que recortará 35.000 empleos. "El coronavirus nos ha creado una importante perturbación en China y Hong Kong", ha admitido la entidad. Además, redujo un 53% su beneficio el año pasado respecto 2018.

Así, sus títulos retroceden más de un 4,5%. La entidad también cotiza en las plazas de Hong Kong (ya cerrada) y Londres. En la ciudad china HSBC ha sufrido una caída del 2,78%, su peor sesión en el Hang Seng desde febrero de 2016. En el Ftse 100 británico se deja un 6%, su mayor desplome desde agosto de 2015.

La tendencia de fondo es alcista

Pese a que el rojo es el color predominante este martes en Wall Street, la tendencia de fondo en la bolsa neoyorquina sigue siendo claramente alcista. Así lo defiende Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, quien incluso la califica de "indomable".

Cabe recordar que la semana pasada el parqué norteamericano encadenó tres sesiones de máximos históricos. En el acumulado registró revalorizaciones acumuladas superiores al 1%, e incluso de más del 2% en el caso del Nasdaq 100.

Por ello, para hablar de "agotamiento" en la renta variable de EEUU hace falta algo más que una sesión de descensos moderados.

Según calcula este experto, no habrá señales de debilidad mientras el Nasdaq 100, "el índice más fuerte", no acabe una sesión por debajo de los 9.200 puntos. Hoy se mueve en torno los 9.600 enteros, es decir, más de un 4% por encima.

Caídas más allá de Wall Street

En un comentario, Talib Sheikh, analista de la gestora Jupiter AM, apuntó este lunes que "los inversores deben enfrentarse a un escenario incierto durante varios meses" ante la epidemia del Covid-19. Su potencial impacto en la economía china, la segunda mayor del mundo, y, por tanto, global, es imposible de calcular todavía. Y aunque el pánico no cunde por el momento, la incertidumbre planea sobre los mercados.

Así, hoy predomina la preocupación ante las malas perspectivas empresariales respecto el coronavirus en la economía.

La bolsa de Japón ha encadenado hoy siete jornadas a la baja ante el pesimismo en el sector tecnológico, lastrado hoy por los peores pronósticos de Apple.

El petróleo cae con fuerza

Asimismo, el impacto es evidente, un día más, del miedo al coronavirus en el mercado del petróleo. Sus precios caen más de un 2% en la sesión. El West Texas, de referencia en EEII, baja su precio a 51,4 dólares el barril. En lo que va de año pierde casi un 15% (terminó 2019 en 61 dólares el barril).

En un comentario de mercado, la gestora Unigestion subraya que "la demanda global de petróleo ha caído un 5% en los últimos 30 días, pasando de 20 a 18 millones de barriles diarios". "La situación es seria", aseguran estos expertos.

Los inversores están a la espera de conocer si Rusia finalmente cederá y apoyará a Arabia Saudí para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) amplíe los recortes de producción, con el objetivo de equilibrarlos con la menor demanda. Hasta ahora, las posturas de Moscú y Riad han estado distanciadas.