El Ibex 35 sigue 'cogiendo aire' sobre los 9.600 antes de retomar su camino ascendente

Las bolsas de Europa siguen cogiendo fuerzas. Lo vuelven a demostrar este jueves, con suaves movimientos en sus cotizaciones con los que mantienen su aspecto técnico y, por tanto, las opciones para vivir un rally navideño. En el caso del Ibex 35 puede ser cercano al 2% desde sus actuales niveles, sobre los 9.600 puntos. Los bancos centrales toman hoy protagonismo en una jornada escasa de referencias macroeconómicas.

El Banco de Japón (BoJ) ha decidido esta madrugada mantener su política monetaria 'ultraexpansiva' sin cambios, en línea con lo esperado. Por tanto, continuará con su programa de compras de activos, como destaca el departamento de Análisis de Renta 4 en su informe diario.

Estas 'novedades' del banco central nipón han tenido "poco impacto" en a bolsa de Tokio y del resto de mercados de la región, apuntan desde Link Securities. "Han continuados los goteos a la baja tras las recientes alzas", indican.

Otro hecho que no está teniendo efecto en los mercados (ni europeos ni asiáticos) es el juicio político que se celebrará sobre el presidente de EEUU, Donald Trump, después de que así lo decidiera esta noche la Cámara de Representantes del país. Los inversores no se muestran preocupados pese a la gravedad de la noticia porque no se espera que salga adelante en la Cámara Alta, el Senado, donde los republicanos (el partido del mandatario) tienen la mayoría de los votos.

Así, el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) pasa a copar la atención este miércoles. "Está previsto que la institución mantenga sin cambios su tasa de interés bancaria", explican desde Link Securities. Por lo que lo interesante estará en el comunicado: en él habrá previsiblemente referencias al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (conocido como Brexit), que ahora parece más encaminado, el crecimiento económico del Reino Unido y el comportamiento reciente de la inflación.

Respecto al 'divorcio' de Londres y Bruselas, cabe recordar que las últimas informaciones apuntan a que el recién reelegido primer ministro, Boris Johnson, quiere ponerle una fecha límite para su materialización a finales de 2020.

Esto, que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que se produzca una salida del país sin acuerdo (o Brexit duro), ha provocado que la libra haya sufrido caídas frente al dólar y la moneda única en los últimos días. Hoy rebota ligeramente, con la mirada puesta en el BoE. Cotiza sobre los 1,31 'billetes verdes' y cerca de los 1,18 euros.

El rally es posible

Al mismo tiempo, las bolsas del Viejo Continente se muestran planas. Tras las fuertes ganancias de finales de la semana pasada y principios de estas, llevan tres días registrando movimientos moderados. O lo que es lo mismo, en "consolidación", como se dice en análisis técnico.

Por tanto, la renta variable europea sigue manteniendo sus opciones para vivir ganancias destacadas a finales del año. "No habrá nada que cuestione una continuidad del rally [de Navidad] mientras un eventual recorte no provoque el cierre de los huecos que de forma general se abrieron el pasado viernes al alza", explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

En otras palabras: no habrá de qué preocuparse mientras el EuroStoxx 50, el índice de referencia en Europa, no caiga bajo los 3.706 puntos. Este jueves se mueve en torno los 3.740.

En el Ibex 35 el nivel a vigilar está en los 9.468 puntos. El experto asegura que el selectivo bursátil español todavía puede aspirar a alcanzar la resistencia que tiene en los 9.730-9.800 enteros, es decir, muestra un potencial cercano al 2%.

El índice cotiza un día más sobre los 9.600 puntos. Bankia lidera las compras con ascensos de más del 1%, seguida por Red Eléctrica y CaixaBank.

El resto de la banca cotiza de forma desigual. Las acciones de Bankinter se muestran planas. La entidad anunció ayer que sacará a bolsa su aseguradora Línea Directa. Mapfre es hoy el farolillo rojo de la jornada al dejarse más de un 2%.

Los 'dos grandes', Santander y BBVA registran igualmente ligeros movimientos en sus acciones. Por su parte, Telefónica, otro 'peso pesado' del Ibex 35, se encuentra en las mayores caídas.

Asimismo, Enagás se encuentra en la parte baja de la tabla después de anunciar este miércoles que ampliará capital por 500 millones de euros para afrontar la compra del 30% del capital de Tallgrass. El presidente y fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha comprado el 5% de la compañía.

Renta fija

En cuanto a la renta fija, la prima de riesgo de España repunta sobre los 67 puntos básicos. Ello se debe a que el bono de Alemania a diez años (bund), tomado como referencia en las deudas de los países por ser la más solvente, eleva su rentabilidad hoy al -0,22%. Su homólogo español la sitúa en el 0,45%.