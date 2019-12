Impeachment en EEUU: Los legisladores demócratas enjuician a Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso

Durante la jornada del miércoles se registró otro momento histórico en la política de Estados Unidos. Tras cerca de ocho horas de un intenso debate, los legisladores demócratas en control mayoritario de la Cámara de Representantes votaron a favor de los dos artículos que someterán al presidente Donal Trump a un juicio político en el Senado. Ambos recibieron los 216 votos necesarios para ser aprobados en el Congreso.

El primer artículo, el relacionado con abuso de poder, fue aprobado con un total de 230 votos a favor y contó con 197 en contra. Dos legisladores demócratas se mostraron en contra de acusar formalmente a Trump por este cargo. El segundo, que acusa al presidente de obstrucción al Congreso, contó con 229 votos a favor y 198 en contra. Al menos tres demócratas expresaron su negativa sobre enjuiciar al mandatario por este asunto.

De esta forma, como ya explicó la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, los legisladores de su partido hicieron uso de "los poderes más solemnes" para "defender la democracia del pueblo". "Durante siglos hemos luchado por defender al pueblo y Trump no nos ha dejado otra opción", señaló aludiendo así al abuso de poder y la obstrucción al Congreso acometidos por el actual inquilino de la Casa Blanca en relación con el caso de presión a Ucrania.

Obviamente, Trump tuiteó continuamente mientras los legisladores en el Congreso debatieron intensamente antes de someter ambos artículos a votación en el pleno de la Cámara. "¿Pueden creer que la izquierda radical me acusará hoy? y NO HICE NADA MAL", justificó el republicano en Twitter. "Esto nunca debería volver a sucederle a otro presidente". Sus comentarios llegaron un día después de enviar una carta a Pelosi en la que negaba haber actuado mal y acusando a los demócratas de intentar orquestar un golpe de Estado.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!