Las bolsas europeas se alejan de las resistencias claves: el Ibex 35 pierde los 9.400 puntos

Las bolsas de Europa no siguen la estela de los máximos históricos que ayer marcó Wall Street. Y es que la bolsa de Nueva York, aún con sus récords, no ha rebasado resistencias. En concreto, los 3.060 puntos de S&P 500. A los principales índices europeos, les han entrado dudas en mitad de la temporada de resultados y a falta de catalizadores para que sigan teniendo cuerda las subidas. El Ibex 35 retrocede después de cuatro días en verde y pierde los 9.400 puntos, con Telefónica y la banca arrastrando al selectivo. ¿Qué puede cambiar el rumbo de las bolsas? Todo apunta a que no será, al menos, hasta mañana, cuando la Reserva Federal (Fed) anuncie su decisión sobre los tipos de interés, cuando el escenario vuelve a cambiar. También puede sorprender de forma positiva si hay algún avance en las negociaciones comerciales entre EEUU y China.

Los principales índices europeos siguen sin atreverse a atacar sus resistencias críticas. El muro que separa al Ibex 35 y al Eurostoxx de entrar en un mercado alcista. Las bolsas siguen buscando la excusa para coger fuerza necesaria para romper los obstáculos que tienen delante. La gasolina del Brexit se ha agotado y los avances de la guerra comercial no termina de convencer a los inversores.

Europa gira claramente a la baja tras un pequeño movimiento alcista en los primeros minutos de sesión. El Ibex 35 se convierte en el peor índice del Viejo Continente con descensos que alcanzan medio punto porcentual.

Tampoco parece que Wall Street vaya a atreverse en esta sesión. Los futuros norteamericanos vienen anticipando una leve corrección desde los máximos históricos que ayer marcó el índice S&P 500.

Por tanto, todo apunta a que esta jornada estará dominada por el rojo. Los inversores y analistas ya tienen la mente puesta en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed. Esta comienza hoy y se extenderá hasta este miércoles y, tras ella, el organismo anunciará su decisión sobre los tipos de interés.

El mercado da por hecho que el banco central de EEUU bajará 'el precio del dinero' por tercera vez consecutiva en el año. A la espera de la decisión de la Fed, el dólar repunta levemente este martes contra la moneda única, superando los 0,90 euros.

Las resistencias claves se alejan... a falta de argumentos

Mientras tanto, la renta variable europea está a las puertas de un mercado alcista. Un día más, el selectivo de referencia, el EuroStoxx 50, se encuentra pegado a su señalada resistencia en los 3.630 puntos.

Con su ruptura, podría retomar "la tendencia alcista que se inició en los mínimos del año 2009", según Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. Y es que el índice acabaría con la "consolidación" que vive desde 2015, explica este experto.

Pero para ello, como se ha dicho, necesita el respaldo de Wall Street. Su selectivo S&P 500 ya rebasó a principio de semana la resistencia intermedia de los 3.020 puntos, pero la clave está en los 3.060 puntos. Hasta que no los ataque con firmeza, no podrá entrar en "subida libre absoluta", es decir, la "tendencia técnica más alcista que existe", según Cabrero.

No obstante, este analista técnico cree que "es cuestión de tiempo" que las bolsas europeas ataquen sus "resistencia clave". De hecho, este escenario no podrá descartarse, dice, mientras el EuroStoxx 5 no decaiga bajo los 3.570 puntos.

Grifols sube tras sus cuentas

Para el Ibex 35 la resistencia clave se sitúa en los 9.500 puntos, según Joan Cabrero. Pero su superación (o no) dependerá mucho del rumbo que tomen próximamente Europa y Wall Street.

El selectivo se ve especialmente lastrado este martes por la banca, sector que tiene una gran 'influencia'. Bankia retrocede más de un 3% y encabeza las ventas del día. La entidad extiende las fuertes caídas que ya vivió ayer tras presentar sus resultados trimestrales.

Ence (-3,6%) le sigue en los mayores descensos. También Telefónica, uno de los 'pesos pesados' del Ibex 35, al verse contagiada por las fuertes caídas de Orange (-2%) en la bolsa de París después de dar a conocer su balance.

Inditex y BBVA, otros dos 'grandes valores', registran igualmente bajadas en torno al 1%. Repsol y Santander caen de forma más moderada.

Al mismo tiempo, Grifols lidera los ascensos. Se revaloriza cerca de un 4% al convencer con sus cuentas trimestrales a los analistas.

En el Mercado Continuo, las acciones de Liberbank se desploman alrededor de un 3,5%. La entidad redujo su beneficio en los nueve primeros meses del año.

Ayer por la noche en Estados Unidos, fue Alphabet (Google) a quien le tocó rendir cuentas, y no cumplió con las expectativas. Hoy es el turno de Mastercard, Pfizer y Merck, entre otras, que harán lo propio antes de la apertura de Wall Street.

Brexit

Fuera del plano empresarial, los inversores no se olvidan de la tragicomedia del Brexit. La Unión Europea (UE) dio ayer una nueva prórroga de tres meses a Reino Unido para que haga efectiva su salida. Ahora tiene hasta el 31 de enero para materializar el 'divorcio'.

En paralelo, el parlamento británico volvió a rechazar ayer la intención del primer ministro, Boris Johnson, de convocar elecciones anticipadas en el país en diciembre. Pero el premier no desiste e intentará buscar su apoyo hoy otra vez.

La libra suele tomarse como referencia para ver las expectativas de los inversores respecto al Brexit, y hoy cede levemente frente a la moneda única (bajo los 1,16 euros) y el dólar (sobre los 1,28 'billetes verdes').