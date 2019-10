Société Générale recomienda vender los títulos de Bankia tras presentar sus resultados

Carlos Simón García Madrid

Al inicio de la segunda sesión semanal, Bankia vuelve a ser, por segundo día consecutivo, el valor que más pierde de todo el Ibex después de que ayer anunciara sus resultados del tercer trimestre del año.

A los inversores no les han convencido los números del banco español, que ganó 575 millones de euros, un 22,6% menos de lo que anunció en los primeros nueve meses del año pasado. Bankia se sitúa como el banco más bajista del Ibex, al caer más de un 34% en lo que va de año.

El beneficio neto trimestral se quedó ligeramente por debajo de las estimaciones previas del mercado aunque no así el beneficio neto de intereses, que cumplió con las expectativas.

Desde Jefferies explican que "se ve un negocio central más débil, con mayores provisiones que se han visto compensadas por un buen dato en el negocio de trading".

Tampoco parecen haber encantado a los analistas y eso se ha reflejado en una nueva recomendación de venta, esta vez, por parte de Société Générale. Con esta, ya es un 37% la parte del consenso que aconseja deshacer posiciones en la firma presidida por José Ignacio Goirigolzarri, mientras que sólo el 15% sugiere tomarlas.

Además, desde la entidad francesa también han realizado un fuerte recorte del precio objetivo de Bankia, de un 26,3% hasta los 1,40 euros, nivel que queda muy por debajo de su cotización actual.

El resto de los expertos, de media, sí le conceden recorrido hasta los 2 euros por acción, es decir, la ven ascender casi un 18% de cara a los próximos 12 meses.

Se acerca una ventana de compra

Desde el punto de vista técnico, mientras no supere la directriz bajista que discurre por la zona de los 1,92 euros no se alejará el riesgo de ver un nuevo mínimo decreciente que ponga a prueba el soporte clave de los 1,40/1,45 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "Esto es lo que no debe perder en ningún caso para seguir confiando en sus opciones de reestructuración alcista", añade.

Si se superase esta zona, Almarza señala una oportunidad de compra situando un stop bajo los 1,60 euros. No obstante, si hubiese un retroceso a los 1,60 euros "también podría surgir interés comprador utilizando los 1,40 euros de stop", concluye Almarza.

Su soporte clave se encuentra en los 1,40 euros