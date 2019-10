La UE da a Reino Unido una tercera prórroga del Brexit: ahora hasta el 31 de enero de 2020

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha asegurado que los 27 países que permanecerán en la Unión Europea después de que Reino Unido se retire han acordado aceptar la solicitud de Londres de una prórroga del Brexit hasta el 31 de enero de 2020.

"La UE a 27 ha acordado que aceptará la petición de Reino Unido para una 'flextensión' hasta el 31 de enero de 2020", ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.