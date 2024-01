Dime de que trabajas y te diré cuanto va a subir tu sueldo en 2024

La inflación terminó 2023 con una subida en diciembre del 3,1%, una décima menos que en noviembre, según el indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC). Pese a que ha vuelto a registrar descensos y ha caído a su menor nivel desde el pasado mes de agosto, la realidad es que los precios siguen siendo todavía muy altos si se compara con los niveles que se registraban antes de la guerra de Ucrania. Para intentar combatir que la vida es cada vez más cara los sindicatos llevan meses negociando con las patronales una revisión de los convenios colectivos. Sectores como el asegurador revisó al alza su convenio a lo largo de 2023 para intentar adaptarlo a la nueva normalidad y otros, como la banca, continúan con las negociaciones. Además, hay empresas que han tomado la decisión de mejorar las condiciones de sus empleados, como puede ser el caso de Mercadona o Telefónica.



Banca

La banca es uno de los sectores que tiene pendiente de aprobar su convenio colectivo este 2024 teniendo como telón de fondo los beneficios récord logrados durante los últimos trimestres. Los sindicatos y las patronales (AEB, CECA y Unacc) que representan a más de 140.000 empleados en todo el territorio nacional se reunieron antes de Navidad de forma individual con los representantes de los trabajadores para tratar de llegar a un acuerdo que todavía no ha sido posible.

La Asociación Española de Banca (AEB) ofreció una subida salarial del 7% en cuatro años, ampliando en una anualidad el periodo habitual de vigencia del convenio y alargándolo hasta 2027. Así, ofreció subidas del 2,25% en 2024 y 2025 y sendos incrementos del 1,25% para 2026 y 2027. Estos aumentos se realizarían con compensación y absorción, algo que es rechazado por los representantes de los trabajadores. La próxima reunión será el 10 de enero.

CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorro (entre las que se encuentran CaixaBank, Unicaja Banco, Abanca e Ibercaja, entre otras), propuso un incremento salarial del 5% en tres años –entre 2024 y 2026– al que se sumaría un 1,5% adicional para el mismo periodo que estaría vinculado a las rentabilidades obtenidas por las entidades y que tendría como requisito mínimo que se supere el 12%. Los sindicatos mostraron su rechazo. La próxima reunión será el 11 de enero.

Por su parte, las cooperativas de crédito, agrupadas en Unacc, formaron la mesa del convenio, pero la primera reunión se celebrará el próximo 15 de enero.

Inicialmente, los representantes de los trabajadores habían planteado para el conjunto de las entidades financieras subidas de entre el 17 y el 23% en tres años, si bien a medida que se han celebrado las reuniones estas cifras se han ido reduciendo, pero todavía distan de las que las patronales han puesto sobre la mesa. También están en discusión otras cuestiones como la movilidad o el coste de los préstamos para empleados.

Seguros

El sector asegurador suscribió en 2020 su convenio colectivo que va a estar vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2024. De cara al ejercicio que acaba de entrar en vigor, las patronales y los sindicatos acordaron aplicar un incremento salarial inicial del 0,8% sobre la tabla salarial de 2023. Además, si el PIB es igual o inferior al 1,5% el incremento será del 1%; si el PIB está entre el 1,6% y el 2,5% el aumento salarial será del 1,5%; en el caso de que el PIB esté entre el 2,6% y el 3,5% el incremento será del 1,5% y, por último, si el PIB es igual o superior al 3,6%, la revalorización será del 2,5%.

Pero ante el aumento de la inflación que se ha registrado en los últimos años tanto las patronales como los sindicatos revisaron dicho convenio el pasado mes de octubre y acordaron aumentar las subidas salarias con respecto a 2023 al 3,25%. Dado que este acuerdo se alcanzó hace poco más de tres meses, el sector no cree que se vayan a realizar nuevas revisiones antes de la redacción de un nuevo convenio colectivo.

Automoción

En la automoción, solo hay un fabricante sin un convenio colectivo en vigor: Iveco. El constructor italiano de camiones, con plantas en Valladolid y Madrid, tendrá que negociar un nuevo convenio de cara a este año.

En el caso de Stellantis, la factoría de Zaragoza tiene previsto un incremento salarial para 2024 en línea con el IPC de diciembre de 2023, es decir, del 3,1%. En el caso de la planta de Vigo, el fabricante y el comité de empresa acordaron una mejora que se basa en una parte fija ligada a la evolución del IPC y una variable vinculada a los objetivos del consorcio. Así, el aumento de los salarios para los trabajadores de la factoría de Balaídos será del 50% del IPC del año anterior en las tablas salariales, y un complemento individual del otro 50% del IPC, siempre que este no supere el 4%. Condiciones similares son las acordadas en la planta madrileña de Villaverde. Ambos convenios, Vigo y Madrid, se firmaron los pasados meses de noviembre y diciembre de 2023, respectivamente, y estarán vigentes hasta finales de 2027.

En el caso de Renault, con plantas en Palencia, Valladolid y Sevilla, el convenio colectivo vence este año. Dicho convenio recoge una actualización de las tablas salariales con un incremento del 1% sobre el IPC.

Los trabajadores de Seat, por su parte, verán este año un alza salarial del 0,25%. Volkswagen Navarra fue otra planta que firmó en 2023 un nuevo colectivo, que estará vigente hasta 2026, en el que se incluyen actualizaciones salariales con el IPC.

Turismo

El sector turístico desde la irrupción de la pandemia de Covid-19 está teniendo que hacer frente a una importante falta de mano de obra, lo que está obligando a mejorar las condiciones laborales. Unas mejoras que están teniendo repercusión en los sueldos. El pasado mes de septiembre se publicó el nuevo convenio colectivo de agencias de viajes que contempla una subida salarial del 8,25% hasta 2024. Parte de esta subida, el 5%, se debía realizar en 2023 mientras que el 3,25% restante tendrá que acometerse en 2024. Al tratarse de una industria que depende mucho de territorios muy concretos, como la costa, en el caso de los hoteles los convenios colectivos varían mucho en función de las comunidades autónomas.

El sector en Canarias, por ejemplo, experimentará un aumento de los salarios de un 2,5%. Además, el convenio tiene prevista un alza del 2,25% para 2025. En el caso de Baleares está previsto que los salarios se incrementen un 3,5% en 2024 después de que ya lo hicieran un 5% en 2023. Exceltur, la patronal del turismo, estima que la mejora de los salarios continuará en 2024 y destaca que el aumento notable de los salarios está por encima del resto de sectores de la economía española.

Transporte

El sector del transporte es uno de los más fragmentados por los diferentes modos que lo integran. En el lado aéreo, cada colectivo de trabajadores tiene un convenio propio. Aerolíneas como Vueling se han marcado como objetivo para este 2024 el cierre del IV Convenio colectivo para sus pilotos; otras como Air Europa tiene en el foco las posibles consecuencias de la operación con Iberia tras conseguir una actualización salarial sin tocar el convenio en 2023; mientras que algunas extranjeras que operan en España como Eurowings empezarán a negociar un nuevo acuerdo.

En el lado de los tripulantes de cabina, las grandes compañías como Iberia, Vueling, Air Europa o Norwegian firmaron en 2023 sus nuevos convenios colectivos con alzas que elevaban los salarios en hasta un 11,5% en tres años. Punto aparte merecen otros colectivos, como el personal de tierra o el de mantenimiento, que también se encuentran negociando sus marcos de actuación. En el transporte terrestre hay fijadas negociaciones para el colectivo de los trabajadores de la logística. Así lo explica la patronal UNO, representante de empresas como Amazon, Clece, Cacesa o DHL, que incide en que "los principales convenios que negociamos están cerrados en el 2024 con cláusulas de incrementos salariales en el entorno de lo establecido en el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) 2023-2025 (3%), firmado por los sindicatos a nivel estatal".

En el sector ferroviario, por contra, no se esperan negociaciones estrictamente sobre salarios, sino de todas las condiciones laborales de los maquinistas y convenios de Ouigo y Medway, mientras que para Iryo se prevé la negociación del convenio franja de conducción.

Distribución

El pasado mes de marzo la patronal de las grandes empresas de distribución, Anged, firmó el nuevo convenio colectivo hasta el año 2026. El acuerdo firmado por la patronal, que representa a compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea, Leroy Merlin o Media Markt, estableció una subida salarial del 4,5% en 2023 y un porcentaje similar para este año. Para 2025 la subida bajará al 3% y en 2026, al 2%. Además, los empleados recibirán un variable no consolidable asegurado del 3% entre 2024 y 2026, a un 1% en cada año.

Entre los supermercados, Mercadona firmó el pasado diciembre un acuerdo con los sindicatos que establece una subida del salario base de hasta el 2,5% al año vinculada al IPC, frente al 1,5% propuesto en un inicio. No obstante, si la inflación supera ese porcentaje, entrará en juego una vinculación de los objetivos de beneficios, aunque la subida no podrá superar nunca el 6%. El próximo día 18, además, retomará las negociaciones la patronal del textil Arte (Inditex, Mango, H&M, entre otras) para el primer convenio colectivo en el comercio textil. El problema de fondo son las grandes brechas salariales existentes actualmente en los convenios provinciales.

Construcción

El pasado mes de septiembre se cumplió un hito para el sector de la construcción ya que la publicación del VII Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción incluye el primer plan de pensiones sectorial de España, que beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadores del sector.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT FICA firmaron este último convenio que estará vigente hasta diciembre de 2026.

Las primeras aportaciones a este plan de pensiones empezarán a realizarse durante este año y estarán condicionadas por el incremento salarial acordado también en el Convenio, que recoge una subida del 10% entre 2022 y 2024 (4% para 2022, 3% para 2023 y otro 3% para este 2024 recién iniciado).

De esta manera, de la subida del 4% para 2022, un 1% irá destinado al plan de pensiones; mientras que el incremento salarial en 2023 será del 3%, manteniendo la misma aportación al plan de pensiones. Finalmente, este 2024 los salarios subirán un 2,75% y se realizará una aportación de un 0,25% adicional, añadida a la misma de los años anteriores. Igualmente, el 50% de la aplicación de la posible cláusula de garantías se añadirá en 2025 a las aportaciones del plan. A partir del año 2025, CNC, CCOO del Hábitat y UGT FICA tendrán que negociar las aportaciones en el próximo Convenio General.

Este acuerdo marca otros avances importantes para el sector de la construcción como son la adaptación del convenio colectivo a la reforma laboral de manera completa o medidas para impulsar el acceso de los jóvenes a este mercado que pierde cada vez más mano de obra.

Entre las novedades está la mejora de la regulación del contrato fijo discontinuo y se limita a un año el contrato temporal por circunstancias de la producción y, al concluir éste, se le incluye una indemnización del 7% sobre todos los conceptos salariales. Además, se vincula la retribución con la duración de los contratos formativos para relacionar la experiencia profesional con el nivel de estudios, facilitando la incorporación de los jóvenes.

Por otra parte, gracias a este convenio, la construcción se ha convertido en el primer sector en asumir el Real Decreto-ley por el que se regulan las condiciones de trabajo en situaciones de elevadas temperaturas.

Telecomunicaciones

Telefónica España (16.000 empleados) aplicará una subida de alrededor del 1,6% en las tablas salariales, porcentaje que se corresponde con la diferencia entre el dato oficial de la inflación de diciembre de 2023 (del 3,1% provisionalmente) y el incremento retributivo aplicado en 2023, del 1,5%. Ahora bien, el porcentaje preciso de aumento se conocerá cuando se haga público el dato oficial de la inflación, previsto para mediados de enero. Junto a lo anterior, Telefónica España añadirá el 1,5% recogido ya en el nuevo convenio, firmado el pasado miércoles y un plus de 300 euros ligado a la consecución de resultados. Al mismo tiempo, y de acuerdo con el referido convenio, la teleco incorpora la jornada semanal de 36 horas, frente a las 37,5 horas semanales anteriores para los tres próximos años. La filial española también mejora la bonificación de la jornada semanal flexible, de forma que los empleados que trabajan cuatro días a la semana disfrutarán en un alza de 10 puntos porcentuales, hasta el 30%, una vez realizada la reducción consecuente por la aplicación de la jornada flexible.

Orange España acordó el año pasado prorrogar su actual convenio colectivo hasta finales de 2024, si bien la revisión salarial consolidable del año pasado se cifró excepcionalmente en el 6% del salario bruto fijo anual, previsto para los trabajadores que ingresen menos de 37.524 euros al año, una vez actualizado el IPC. Para las retribuciones superiores, la revisión salarial se establece en un incremento mínimo del 2%. Hasta el momento no ha trascendido el nuevo dato correspondiente a 2024.

En el caso de Vodafone España, las subidas salariales del operador para los más de 4.000 empleados no están vinculadas con la evolución del IPC, sino relacionadas directamente con la consecución de objetivos. Sin embargo, en el ejercicio 2023 –de forma excepcional debido al incremento sustancial del IPC– se aumentaron los salarios de forma lineal el 2,5% a toda la plantilla, a pesar de que no se alcanzaron la totalidad de los objetivos. Para este ejercicio, Vodafone aún no puede adelantar el dato de subida salarial previsto ya que su año fiscal concluye el próximo marzo, por lo que la aplicación del incremento retributivo se efectuará a partir del mes de junio.

El Grupo MásMóvil, formado por 1.800 trabajadores, ha acordado un incremento salarial consolidable para 2024 de entre el 1% y el 3% según tramos salariales. Adicionalmente, según informa la compañía de marcas como MásMóvil, Yoigo, Pepephone o Euskaltel, los empleados disfrutarán de un incremento del 1%, todo ello efectivo desde enero 2024. En cuanto Bruselas apruebe la fusión con Orange España (5.240 empleados) y se constituya la nueva sociedad, el incremento salarial de ambos operadores se unificarán en el mismo dato.

Industria

La industria pesada vislumbra un 2024 bastante tranquilo en lo referente a la negociación de nuevos convenios colectivos. Fuentes de la patronal Confemetal señalan que la mayoría de marcos laborales provinciales –el instrumento que regula el sector– están vigentes. Está sobre la mesa, eso sí, el convenio de territorios como Cádiz que, en su última renovación (2021), provocó importantes protestas en la calle y la paralización del sector auxiliar de Navantia y Airbus. Según la institución, para este ejercicio está prevista una subida salarial media del 3,6% y una jornada de 1.747 horas anuales.

No obstante, las dos grandes cotizadas industriales españolas sí deberán sentarse con sus sindicatos. Acerinox hace un año que denunció el convenio de Acerinox Europa –su planta de Cádiz– en un momento complicado para su división en el Viejo Continente y ya tuvo que recurrir a mediación. Mientras, Arcelormittal debe aprobar los convenios de sus respectivas plantas tras aprobar el acuerdo marco nacional, que plantea la actualización de los salarios al IPC real.

Más allá de la industria pesada, también deben negociarse convenios como el de la cerámica, para el que se propone una subida de las retribuciones del 6% para los próximos tres años. Los sindicatos, que ya convocaron las primeras protestas a finales de 2023 exigen por el momento el 10%.

Energía

En el caso del sector energético, cada compañía atiende a su propio convenio. Así, Redeia firmó el pasado mes de marzo con los sindicatos el XII Convenio Colectivo que recoge incrementos salariales del 1,75% para 2024 y para 2025 y de un 2% para 2026. Además, la compañía ha establecido una "cláusula de revisión acumulada desde el 2023 hasta el 2026". Una subida para este año muy similar a la que recoge el convenio de Naturgy. Los trabajadores de la compañía que dirige Francisco Reynés verán su salario incrementado un 1,25% en 2024 frente al 1,75% de 2023 y el 2,5% de 2022. Mientras tanto, el convenio de Repsol recoge un alza salarial del 0,5% para el año 2024.

La situación cambia si se mira a Iberdrola y Endesa, en ambos casos los sindicatos están todavía negociando posibles subidas salariales para mitigar el efecto de la inflación. En el caso de la primera, las organizaciones sindicales no comparten "el escuálido" incremento del 0,7% y es por eso que llevan varios meses organizando concentraciones en las que reclaman alzas que vayan en línea con el IPC. En el caso de la energética que dirige José Bogas, el convenio tenía vigencia el pasado 31 de diciembre por lo que la compañía se haya inmersa en plenas negociaciones. Los sindicatos reclaman un alza del 3% anual mientras que Endesa se ha comprometido a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque hasta el momento no ha dado cifras.