Unai Sordo (CCOO): "Moncloa está dando a CEOE derecho de veto con el SMI"

Le ha ocurrido, como a muchísimos ciudadanos, que tras dar positivo en Covid ha estado aislado cerca de 20 días y al final en los últimos test serológicos ha dado negativo. "Ya me encuentro muy bien y afortunadamente soy un mal contagiador ya que ni mi familia ni nadie de mi equipo de CCOO se ha contagiado. En el trabajo somos muy estrictos con las medidas de seguridad pero yo veo a mucha gente y el riesgo siempre está ahí", señala.

Unai Sordo (Bilbao, 1972) es la cara y la voz del sindicato más importante de España, y aunque intenta lanzar un mensaje positivo, es plenamente consciente de que vienen malos tiempos en el ámbito laboral.

Tiene un carácter reservado austero y cercano que, según afirma, hace honor a sus orígenes vascos y vallisoletanos, pero sobre todo a su amplia experiencia liderando el sindicato primero en Euskadi y ahora a nivel nacional.

Como parte importante de su gestión se puede afirmar que fue capaz de obrar el milagro, hace casi cuatro años, de que la sucesión de Toxo, su antecesor, fuera de guante blanco, algo inusual en los congresos donde se produce una renovación generacional. De hecho tiene todas las papeletas para ser reelegido en la próxima cita congresual del sindicato en octubre.

Se define como republicano, una persona de izquierdas sin etiquetas. Es de familia humilde y "jerséis heredados" y tiene una forma de hablar sosegada, tranquila sin adjetivos calificativos y huyendo de las palabras gruesas. Dice que la UE no pone en absoluto como condición para liberar fondos no derogar la reforma laboral e insiste en que ellos van a seguir exigiendo al Gobierno que lo haga.

Finalmente parece que no va a haber una derogación de la reforma laboral. ¿Para ustedes es suficiente cambiarla parcialmente?

En el Ministerio de Trabajo nos han dicho que hay una voluntad de afrontar una agenda reformista en este primer semestre del año para corregir los aspectos más lesivos de la reforma laboral que, en mi opinión, son prácticamente todos.

Para nosotros es una prioridad cambiar la legislación, porque el modelo laboral español tiene que evolucionar, huir del viejo esquema de temporalidad y precariedad en la contratación sistemática. Nosotros vamos a exigir que se derogue la reforma laboral tal como el Gobierno tiene comprometido.

¿Y quién miente? Porque unos dicen que la UE impone no derogarla y otros lo contrario...

La UE no impone no derogar la reforma laboral, lo que ha diagnosticado es que hay un problema de dualidad en el mercado laboral español, y por eso hay un tercio de sus trabajadores/as sistemáticamente en situación de precariedad, y advierte que eso hay que corregirlo. Pero el argumento de la UE es perfectamente compatible con la derogación de la reforma laboral.

Gracias a la legislación actual existe la figura de los Ertes, que tan importante ha sido para la pandemia...

Los Ertes son tan viejos como la legislación laboral y nuestro Estatuto de los Trabajadores. No son un producto de la reforma laboral de 2012. Ahora lo que hemos hecho es incentivarlos mediante acuerdos sociales y se han constituido como la gran alternativa a los despidos. Los Ertes han servido para embalsamar temporalmente el empleo, que en otras circunstancias hubiera supuesto que dos millones de personas se hubieran ido a la calle en los peores momentos de la pandemia.

¿Y hay un riesgo cierto de que los Ertes se transformen en ERE?

Que los Ertes se puedan convertir en ERE tendrá que ver mucho con la evolución de la situación económica, no con la regulación laboral. Es cierto que hay empresas, sobre todo pymes y micropymes, que tienen serios problemas de solvencia. La incorporación de los trabajadores desde los Ertes hasta la actividad económica ha funcionado bastante bien, y si a través de la vacuna se contuviera la pandemia y recuperáramos en 2021 un tono económico fuerte, se recuperaría la gran mayoría del empleo que ahora mismo está en Erte e incluso una parte del empleo que se ha destruido.

¿Finalmente los Ertes se van a poder alargar hasta el 31 de mayo?

No esta acordada la fecha, pero el acuerdo de los Ertes va a ser bastante similar al que tenemos ahora. Y si se prolongan hasta el 31 de mayo, prácticamente recorreremos todo el estado de alarma. Tal como se han planteado los Ertes han funcionado bastante bien, con reducciones muy importantes en las cuotas para favorecer el Erte respecto al despido.

Los datos de paro son demoledores, hemos llegado casi a los 3.800.000. ¿Se deben encender las alarmas?

Los datos son tremendos y efectivamente demoledores. Porque con un 17% de tasa de paro somos uno de los países de Europa con las cifras más altas. ¿Cuál es la diferencia con otras crisis? Pues que ahora la destrucción de empleo es menor que la caída de la economía. Si por cada punto de PIB que la economía cayó en la anterior crisis se destruyó 1,7 puntos del empleo, en esta crisis ha sido en torno al 0,7. Es la primera vez en la historia de nuestras crisis que ocurre eso, que el empleo cae menos de lo que cae la economía.

Usted dice que los fondos europeos evitarán que esta crisis se convierta en un arma de destrucción masiva de puestos de trabajo. ¿Van a ser esos fondos el maná que nos salve?

Sería bueno que en España se quitara esa idea de los manás. Estos fondos europeos son muy importantes, pero su utilidad dependerá de cómo se usen. El gran reto es que sirvan para modernizar y reestructurar nuestro tejido productivo, reforzar nuestros servicios públicos, la digitalización y la transición ecológica.

¿Cómo ve las discrepancias en el Gobierno de coalición en temas el salario mínimo, los impuestos y otros?

Tenemos un Gobierno donde no solo hay discrepancias, sino que emergen y trascienden a la opinión pública. Ha habido otras veces en los gobiernos de España voces discrepantes, pero como no eran de coalición quedaban un poco opacadas por la obediencia de vida partidaria. Yo creo que las discrepancias dentro del Gobierno se deben normalizar porque forman parte de la nueva complejidad política que tenemos, con la que hay que convivir

¿Y se puede subir el SMI? Porque Calviño no está por la labor...

Nosotros no vamos a renunciar a la reivindicación de la subida del salario mínimo interprofesional. No es de recibo que se congele el SMI, ni tampoco lo es que no se concrete el alza para este año, cuando se han subido otras rentas o el salario de los funcionarios. El SMI hay que tocarlo y hacerlo cuanto antes. El Gobierno tiene la obligación de hacerlo cuanto antes , y va a tener que mover pieza, porque le está dando derecho de veto en este tema a la CEOE.

Pues algunos plantean subir el salario de los funcionarios solo a los sectores que están en primera línea por la pandemia, como la sanidad, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...

Subir el salario de forma selectiva a los funcionarios tiene un punto demagógico y populista. Plantear eso no es real, y además a ver quién es el guapo que decide quién está en primera línea y quién no. Hay que cumplir con los acuerdos para la recuperación de los salarios de los empleados públicos.

¿Entre sus planteamientos sindicales hay hueco para los autónomos?, porque parecen abandonados a su suerte, ¿no?

Los autónomos efectivamente están entre nuestros planteamientos sindicales, y especialmente los pequeños autónomos que tanto han sufrido durante la pandemia. De hecho, ha habido avances como que se hayan visto beneficiados por los Ertes, o que reciban determinadas prestaciones de desempleo. Nosotros compartimos una buena parte de los planteamientos de la asociación de autónomos Uatae.

¿Qué le parece la propuesta del ministro Escrivá de que se eleve a 35 años la base de cálculo de la jubilación? Podemos no está por la labor...

No es que Podemos no la quiera, es que eso no está en el acuerdo del Pacto de Toledo que firmaron casi todas las fuerzas políticas. A ver si un consenso que ha costado 10 años conseguir se va a deshacer en 10 días. No es ni presentable ni acertado el incremento del cálculo a 35 años cuando todavía no se ha extendido el periodo que se implantó en el año 2011. En materia de pensiones lo que hay que hacer es derogar la reforma de 2013, mejorar la estructura de ingresos de las pensiones y sacar de la caja de la Seguridad Social los gastos impropios que está sumiendo y no le corresponden.

¿Hay un riesgo cierto de que el sistema de las pensiones quiebre?

El sistema de pensiones no va a quebrar porque no se puede disociar de los ingresos y los gastos del Estado. Las pensiones no quiebran porque el Estado no quiebra. Y es el Estado quien tiene que asumir el costo de pagarlas. La cuestión es si España está dispuesta a gastar del orden del 15 y pico por ciento del PIB en materia de pensiones, que son 3 puntos más de lo que hoy se gasta. Y la respuesta es que sí, que este país debe gastarse ese dinero.

¿Estamos ante un Presupuesto para un año o para una legislatura?

Estos Presupuestos debieran ser para un año y no para una legislatura. Lo normal democráticamente, y sobre todo lo más eficaz, es que haya presupuestos anuales, que cuenten con un apoyo mayoritario de la Cámara, para canalizar bien la distribución del gasto.

¿Y las decisiones en materia impositiva que ha tomado este Gobierno son propias de un gobierno de izquierdas? Porque al final van a afectar sobre todo a las clases medias, a los seguros, los vehículos, etc.

Para mí el acuerdo de gobierno en materia fiscal es muy poco ambicioso. España debe equipararse más a Europa. Dicho esto, de cara a 2021, seguramente no era prudente hacer grandes revoluciones fiscales, incluso hubiera sido temerario. Pero en lo que queda de legislatura espero que se vaya a una política fiscal más redistributiva, que luche contra el fraude y que se tomen una panoplia de medidas para que las grandes rentas y corporaciones no puedan hacer ingeniería fiscal.

¿A usted qué le parece que finalmente el PP no haya apoyado los Presupuestos que deberían haber sido de colaboración nacional?

Es legítimo no apoyar los Presupuestos, lo que no es tan explicable es la política de crispación extrema que están llevando las derechas españolas. El PP tiene un serio problema al hacer oposición comprando el marco conceptual de la extrema derecha.

Pues muchos equiparan a Podemos con Vox en sus formas extremas de hacer política...

Los que equiparan a Podemos con Vox pretenden blanquear y camuflar el peligro que supone el nacional populismo de extrema derecha, que no es un movimiento particularmente español. Tiene sus expresiones en Estados Unidos, Brasil, Hungría, Italia, etc. y están cuestionando muchos de los fundamentos de la democracia.

Tampoco es muy ejemplar que Moncloa y la Comunidad de Madrid estén en trifulca permanente, y desconcierta a los ciudadanos, ¿no?

A mí me resulta bastante insoportable que cada vez haya más infantilización de la política, y se nos tome a los ciudadanos por idiotas, pensando que nos vamos a dejar guiar por golpes de efecto o por enfurruñamientos de uno u otro tipo.

Me produce desazón este tipo de enfrentamientos pero no considero una responsabilidad repartida al 50% entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España porque el PP y la Comunidad de Madrid se han autoconcebido como una especie permanente de oposición institucional a la situación política en España. Creo que la gestión de la Comunidad de Madrid es altamente deficitaria y tiene un radicalismo vergonzoso.

¿Usted también es crítico con la forma en la que se ha gestionado el salario mínimo vital? Porque muchísimos no lo han podido cobrar...

Sí, soy crítico. En general está habiendo bastantes problemas de gestión y se ha generado un cuello de botella, producto no solo del incremento de peticiones de recursos públicos, sino de que durante demasiados años ha habido un abandono de las plantillas y de las ratios de personal.

¿Y la reducción de la semana laboral a 4 días es factible? Parece poco realista tal y como está el patio...

Esa es una cuestión que debe debatirse en el espacio de la negociación colectiva. Con las nuevas formas de trabajo es casi tan importante como el número total de horas que se trabajan, el cómo y quién fija la distribución de esos horarios. La productividad de muchísimas empresas se va a mejorar por la vía de la digitalización y las nuevas formas de trabajo, y para que eso no conlleve una destrucción masiva de puestos de trabajo, lo más recomendable es una reducción de la jornada laboral.

¿Y a usted le parece bien que el ministro Illa en plena pandemia sea candidato a la Generalitat y se mantenga en el ministerio?

Creo que es perfectamente compatible ser ministro y pasar a ser candidato, pero seguramente no es la imagen más oportuna en un momento de un tercer rebrote de la pandemia, y en medio de un proceso de vacunación. Esta imagen de cierta interinidad no es explicable, y cuanto antes se resuelva el asunto mejor.

¿Es cierto como se ha publicado que usted considera intocable a la ministra de Trabajo y que ha intentado blindarla en caso de una remodelación ministerial?

Yo también lo he leído, y esa información me deja perplejo. Ni blindo ni está entre mis funciones blindar a ningún ministro o ministra y no sabría ni cómo hacerlo. Tengo serias dudas de que, si hay una remodelación de Gobierno, más allá de la salida de Salvador Illa, vaya a haber ningún tipo de cambio en el Ministerio de Trabajo, que ha sido uno de los que ha llevado a cabo una de las políticas estrella de este Gobierno. Pero vamos, yo no he hablado en mi vida de eso con Pedro Sánchez.

¿Usted cree que deben concederse indultos a los condenados del 1-O?, porque para muchos es el precio que ha pagado el presidente a los independentistas por apoyar los Presupuestos...

Yo no sé si las personas que están en la cárcel piden indultos, pero sí creo que se debe ir a un proceso de normalización política en Cataluña que va a tener que conllevar distintas medidas, y seguramente el tratamiento de las personas presas sea una de las que se pongan encima de la mesa. Ir a un proceso de distensión de la vida política en Cataluña y de normalización es lo mejor que puede ocurrir tras las próximas elecciones.

Oiga, ¿y sería el momento de plantear un cambio en el modelo de la jefatura del Estado?

A nadie se le oculta que mi forma ideal de entender la jefatura del Estado es un presidente de la república. Yo soy republicano, pero más allá de eso, el país ahora mismo tiene otras prioridades, como la crisis sanitaria y la económica, y un cambio de calado constitucional de ese calibre requeriría de consensos políticos muy importantes que en este momento está lejos de producirse.