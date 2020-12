Calviño rechaza subir el salario mínimo ahora si no hay acuerdo entre patronal y sindicatos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este lunes que si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo con la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es partidaria de no elevarlo y esperar a que la recuperación económica esté "más enfilada".

En declaraciones en La Sexta, Calviño ha defendido que, si no hay acuerdo entre los agentes sociales que se reúnen esta tarde con el Ministerio de Trabajo, "a lo mejor (...) hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos enfilada la recuperación económica" ya en 2021.

Calviño ha subrayado que el compromiso del Gobierno es claro con la subida del SMI, con un incremento del 30% en dos años, pero que la cuestión ahora es si "es éste el momento oportuno" teniendo en cuenta las circunstancias.

Trabajo aborda esta tarde con patronal y sindicatos la evolución del SMI, situado este año en 950 euros mensuales en 14 pagas, en 2021. Desde Trabajo han avanzado su rechazo a congelar el SMI, como plantea la patronal mientras que los sindicatos han reclamado subidas por lo que un acuerdo de diálogo social en este tema no parece sencillo.

Calviño ha insistido este lunes que no parece el momento más adecuado para tomar esta decisión y ha subrayado que la prioridad es la creación de empleo y la recuperación económica. "Estamos hablando de si debe el Gobierno o no en este momento imponer esa decisión", ha afirmado Calviño que ha abogado por esperar para tomar la decisión.

Las palabras de Calviño llegan después de que el viernes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se mostrase contraria a la subida del SMI. Con un tajante "no" respondió Calvo cuando se le preguntó si ella subiría "ahora" el SMI. "No, es más, hemos estado en un periodo de dos años en los que ha subido 29%". "Yo no discrepo de nadie, yo no tengo que discrepar de ningún ministro", subrayó Calvo ante las diferencias con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que apuesta abiertamente por incrementarlo.

Pocos días antes, la ministra portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ya había enfriado la subida inmediata del SMI alegando que debe ir acompasada a la situación económica recordando que "estamos en mitad de una pandemia sanitaria".

Yolanda Díaz: "Si las empresas españolas no pueden soportar una subida del SMI que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave"

Por el flanco de Unidas Podemos, la propia Yolanda Díaz ha señalado este lunes que "sería muy preocupante" que las empresas españolas "no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros" en el SMI. Así se ha pronunciado en unas declaraciones también a La Sexta en las que constatado que hay un debate "abierto" sobre el SMI en 2021 que afecta a millón y medio de trabajadores.

"Si la economía española y las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave", ha insistido Díaz. Una subida mensual de 9 euros en el SMI sería aplicar un alza del 0,9 %, la misma que recogen los Presupuestos para las pensiones o los sueldos de los funcionarios.

Mensaje de Calviño a Iglesias

Calviño también ha respondido al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que al Ejecutivo no le hace falta recibir "presión" por parte de los sindicatos y los colectivos sociales para desarrollar una agenda progresista. La vicepresidenta económica se ha expresado así después de que Iglesias instase este sábado a presionar para que el Gobierno cumpliese su programa. "Puede que nos digan y tendrán razón que somos muy cabezones por trabajar para que se cumplan los acuerdos firmados; bueno, pues sí, somos muy cabezones para que se cumplan los acuerdos firmados y nos votaron para esto", aseguró.

Así, la vicepresidenta ha reconocido que no tiene la "sensación de que haga falta una presión" para que el Ejecutivo centre su acción. "Llevamos dos años y medio con una agenda económica con un marcado acento social. En mi primer acto hablé de crecimiento sostenible, justo, medioambiental", le ha recordado.

En esta línea, y preguntada sobre las discrepancias con su socio de Gobierno, Calviño ha asegurado que en el Ejecutivo puede haber "debates y mucho ruido", e incluso "conflictos artificiales". Eso sí, ha insistido en que los gobiernos "hablan a través del BOE", lo que debe llevar a los ciudadanos a "juzgar" al Ejecutivo "por sus acciones".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que el mensaje de Calviño es lo mismo que "otorgar derecho de veto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)". Así lo ha señalado en su perfil de Twitter tras compartir el mensaje de la vicepresidenta tercera durante su entrevista.