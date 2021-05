Qué pasará con la vacuna de Janssen en España: Alemania la recomienda para mayores de 60 años y Dinamarca la suspende

Paco Vega Madrid

El elevado ritmo de llegada de vacunas a España ha permitido a las comunidades autónomas comenzar la vacunación de las personas menores de 60 años. Un grupo de edad que, por el momento, solo puede recibir las vacunas de Pfizer y Moderna, pues Janssen y AstraZeneca solo está autorizado para los mayores de ese límite de edad.

El dilema de Janssen y AstraZeneca con los mayores de 60 años

Está previsto que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España decida esta semana si permite la vacunación con Janssen entre los menores de 60 años. Una decisión que apremia porque la mayor parte las personas mayores de esa edad ya tienen al menos una dosis. Así, es el turno del grupo de entre 50 y 59 años y los profesionales esenciales.

La no administración de Janssen entre los menores de 60 años se debe a los casos de trombosis surgidos como efecto secundario raro de la vacuna; el mismo motivo que llevó a la suspensión de la vacunación con AstraZeneca. España no es el único país europeo que ha tomado esta postura, que no sigue los consejos de la Agencia Europea del Medicamento. Cabe recordar que sobre el peligro de trombosis, el organismo europeo dijo que las vacunas eran seguras, que el beneficio superaba los riesgos y que no se habían encontrado factores de riesgo. Sin embargo, los acontecimientos tromboembólicos han sucedido mayoritariamente en personas jóvenes.

La decisión de no administrar AstraZeneca en los menores de 60 años parece una postura determinante por parte del Ministerio de Sanidad. Es más, todo parece indicar que los vacunados con primera dosis con el suero de Oxford van a recibir una segunda dosis de Pfizer. Sin embargo, respecto a Janssen se esperaba que obtuviera la aprobación para los menores de 60 años. Una previsión que pierde peso a medida que algunos países europeos suspenden la vacunación con el suero de Johnson & Johnson.

Alemana solo administrará Janssen en mayores de 60 años

Alemania ha tomado la decisión de recomendar la vacuna de Janssen sólo para mayores de 60 años. Según adelantó el viernes el semanario Der Spiegel, el Instituto Paul Ehrlich (PEI) tiene previsto emitir este lunes su dictamen sobre esta vacuna y se espera que adopte la misma recomendación que con la de AstraZeneca. Así, en Alemana los menores de 60 también podrán recibirla, pero después de consultar con un médico, como se está haciendo también con la vacuna de AstraZeneca.

Francia también ha tomado una decisión similar a Alemana respecto a AstraZeneca. El país vecino que tenía suspendida la vacunación con el suero de Oxford en los menores de 55 años, valora inyectar la vacuna en todas aquellas personas que lo deseen de manera voluntaria y que firmen un documento de conocimiento de riesgos.

Dinamarca ha suspendido la vacunación con Janssen

La decisión de Alemania se conoce después de la postura tomada por Dinamarca, que la semana pasada las autoridades sanitarias del país decidieron retirar la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por Johnson & Johnson de su programa de inmunización, debido al vínculo del fármaco con eventos trombóticos después de su administración. No obstante, la ofrecerán de manera voluntaria a los jóvenes.

La decisión que está tomando Dinamarca se explica por el balance riesgo y beneficio respecto a la situación de la pandemia en un determinado momento. Y que va en sintonía con la postura el Reino Unido, que no administra AstraZeneca en menores de 30 años, incluso se valora la posibilidad de subir ese límite a los 40 años. Una limitación que tiene sobre la mesa España.

Por qué no se recomienda AstraZeneca y Janssen entre menores de 60 años

La razón de la decisión tomada por Reino Unido y Dinamarca se establece, en parte, por un trabajo realizado por la Universidad de Cambridge, que elaboró una serie de infografías donde relaciona el riesgo contraer el Covid-19 en los próximos cuatro meses (y acabar ingresado en una UCI) con el riesgo de sufrir un trombo con la vacuna de AstraZeneca. Y las conclusiones son claras: aunque la incidencia sea baja, vacunarse es mejor.

Sin embargo, esta constante no es tan clara entre el grupo de población que va de los 20 y 29 años, sobre todo, cuando la incidencia acumulada no es elevada. Así, el gráfico realizado en un escenario de baja incidencia muestra que los beneficios de que una persona de entre 20 y 29 años esté vacunada con AstraZeneca es menor a los riesgos de tener un posible acontecimiento tromboembólico.

Así, esta es la razón que ha llevado al Reino Unido a solo suspender la vacunación con AstraZeneca a menores de 30 años. Cabe recordar que aunque se pretende vacunar a toda la población para alcanzar una inmunidad de grupo y, si es posible, erradicar el virus. Lo cierto es que las muertes y hospitalizaciones por Covid-19 las ha protagonizado mayoritariamente los mayores de 65 años.