Cómo es la trombosis que produce AstraZeneca y Janssen, qué síntomas tiene y cómo se trata

Paco Vega Madrid

La vacuna de AstraZeneca ya incluye como efecto secundario muy raro la trombosis. Además, todo parece indicar que va a suceder lo mismo con Janssen. Así, es clave saber qué son estas trombosis y, sobre todo, conocer cuales son sus síntomas de alerta y su tratamiento, aunque se sepa que su incidencia en muy baja.

Qué es una trombosis

La Fundación Española del Corazón explica que un trombo es un coágulo de sangre que se forma en un vaso sanguíneo y permanece allí. La embolia, por su parte, es un coágulo que se desplaza desde el sitio donde se formó a otro lugar en el cuerpo. El trombo o embolia puede producirse en un vaso y obstruir el flujo sanguíneo en ese lugar, impidiendo el suministro de oxígeno y flujo sanguíneo a los tejidos circundantes. Esto puede ocasionar un daño, destrucción (infarto) e incluso la muerte o necrosis de los tejidos que se encuentran en ese área. Evidentemente, según donde se produzca esa obstrucción, la trombosis o embolia será más o menos peligrosa para comprometer la vida del paciente y sus secuelas si sobrevive.

Qué trombosis han registrado las vacunas de AstraZeneca y Janssen de senos venosos

La Agencia Española del Medicamento ha incluido los nuevos síntomas vinculados a los efectos secundarios más graves y trombos de AstraZeneca. En concreto, señala que tras la administración de Vaxzevria (la vacuna de AstraZeneca) pueden aparecer, muy raramente, trombosis en combinación con trombopenia, como trombosis en los senos venosos cerebrales, trombosis de venas esplácnicas (abdomen) y trombosis arterial.

Respecto a la vacuna de Janssen, los seis casos de trombosis surgidos en vacunados se han registrado todos en los senos venosos cerebrales, que son espacios venosos que drenan la sangre del cerebro y los huesos del cráneo.

Qué síntomas de alerta deben tener los vacunados con AstraZeneca y Janssen

Estos efectos secundarios tiene muy baja incidencia, no obstante, la Agencia Europea del Medicamento ha hecho un llamamiento al personal sanitario y a las personas vacunadas para que estén alerta de una serie de síntomas que podrían indicar trombosis durante los 14 días posteriores a recibir la vacuna. Estas indicaciones son:

1. Dificultad para respirar

2. Dolor de pecho

3. Hinchazón en la pierna

4. Dolor abdominal persistente

5. Síntomas neurológicos, incluidos dolores de cabeza intensos y persistentes o visión borrosa

6. Pequeñas manchas de sangre debajo de la piel más allá del lugar de la inyección

**Nota: en el caso concreto de los síntomas de alerta en la trombosis de senos venosos, la Sociedad Española de Neurología explica que el síntoma más frecuente es la cefalea. Pero además, en la gran mayoría de los pacientes, este dolor de cabeza va a acompañado de otros síntomas similares a los de un ictus, como: déficits focales, pérdida de fuerza o sensibilidad mantenida, alteración de la marcha o alteración del lenguaje o habla, episodios confusionales, pérdida de visión..

Cómo se trata la trombosis en vacunados con AstraZeneca y Janssen

Una de las explicaciones que más consenso ha generado respecto a las trombosis surgidas en vacunados de AstraZeneca y Janssen es la que expuso un grupo de investigadores alemanes de la Universidad de Greifswald. Su trabajo ha expuesto que estos eventos tromboembólicos se asemejan a un trastorno conocido, la trombocitopenia inducida por heparina (TIH).

Así, su tesis es que la vacuna induciría una reacción autoinmune rara por la que se generan anticuerpos frente a las plaquetas, que provocarían un estímulo coagulante potente. La FDA no ha explicado todavía la razón de estas posibles reacciones adversas. No obstante, en comunicado han manifestado que el tratamiento de este tipo específico de coágulo sanguíneo no debe ser con heparina. "Por lo general, se usa un medicamento anticoagulante llamado heparina para tratar los coágulos de sangre. En este contexto, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos".

De esta manera, Beverley Hunt, profesor de trombosis y hemostasia en el King's College de Londres y representante de Thrombosis UK, dijo al medio The Guradian que el primer paso sería administrar una dosis de gammaglobulina intravenosa, para bloquear el efecto de los anticuerpos que podrían estar causando el problemas de coagulación. Una vez que el paciente está estable, se le sigue administrando agentes anticoagulantes, pero no heparinas.