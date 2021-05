Por qué Dinamarca ha suspendido la vacunación con Janssen y AstraZeneca

Paco Vega Madrid

La posición de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) es clara: las vacunas de Janssen y AstraZeneca son seguras para mayores de 16 años y de ambos sexos a pesar de la inclusión de la trombosis como un efecto secundario raro. Sin embargo, algunos países de la Unión Europea suspendieron su administración. La clave de esta decisión está en la balanza riesgo y beneficio respecto a la situación pandémica.

Dinamarca ha suspendido la vacunación con AstraZeneca y Janssen

España es uno de esos países que ha establecido límites de edad en la administración de AstraZeneca: solo se administra en mayores de 60 años. Además, está valorando dar una segunda dosis de Pfizer entre todos los individuos que se quedaron con un primer pinchazo del suero de Oxford antes de que se estableciera la norma de edad.

La postura de España es la que han seguido otros países europeos como Alemania o Francia. Sin embargo, Dinamarca es la que más tajante ha sido respecto a la utilización de los medicamentos de AstraZeneca y Janssen. Así, primero tomó la decisión de suspender de manera indefinida la vacunación con el suero de Oxford y esta semana ha hecho lo mismo con la vacuna monodosis.

Por qué Dinamarca ha suspendido la vacunación con AstraZeneca y Janssen

La suspensión con AstraZeneca en Dinamarca llegó a mediados de abril después de que la EMA encontrase una relación entre la vacuna y los casos de trombosis surgidos. En ese momento, Dinamarca pudo tomar esa decisión porque buena parte de su población de más edad y de riesgo ya estaba inmunizada y porque tenía la pandemia bajo un relativo control, con una incidencia acumulada de unos 120 casos por cada 100.000 habitantes.

De la misma manera, las autoridades sanitarias de Dinamarca decidieron el lunes retirar la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por Johnson & Johnson de su programa de inmunización, debido al vínculo del fármaco con eventos trombóticos después de su administración. "No se puede compensar el riesgo de posibles efectos secundarios como coágulos sanguíneos graves en los vacunados", señaló la subdirectora de la Junta Nacional de Salud danesa, Helene Probst, en un comunicado, recogido por el diario Politiken.

La decisión que está tomando Dinamarca se explica por el balance riesgo y beneficio respecto a la situación de la pandemia en un determinado momento. Y que va en sintonía con la postura el Reino Unido, que no administra AstraZeneca en menores de 30 años, incluso se valora la posibilidad de subir ese límite a los 40 años. Una limitación que tiene sobre la mesa España.

El balance entre el riesgo y beneficio según la situación pandémica

La razón de la decisión tomada por Reino Unido y Dinamarca se establece, en parte, por un trabajo realizado por la Universidad de Cambridge, que elaboró una serie de infografías donde relaciona el riesgo contraer el Covid-19 en los próximos cuatro meses (y acabar ingresado en una UCI) con el riesgo de sufrir un trombo con la vacuna de AstraZeneca. Y las conclusiones son claras: aunque la incidencia sea baja, vacunarse es mejor.

lustración de los posibles daños y beneficios de la vacuna de AstraZeneca con una incidencia baja

Sin embargo, esta constante no es tan clara entre el grupo de población que va de los 20 y 29 años, sobre todo, cuando la incidencia acumulada no es elevada. Así, el gráfico realizado en un escenario de baja incidencia muestra que los beneficios de que una persona de entre 20 y 29 años esté vacunada con AstraZeneca es menor a los riesgos de tener un posible acontecimiento tromboembólico.

Así, esta es la razón que ha llevado al Reino Unido a solo suspender la vacunación con AstraZeneca a menores de 30 años. Cabe recordar que aunque se pretende vacunar a toda la población para alcanzar una inmunidad de grupo y, si es posible, erradicar el virus. Lo cierto es que las muertes y hospitalizaciones por Covid-19 las ha protagonizado mayoritariamente los mayores de 65 años.

Dinamarca decide que la vacunación de AstraZeneca y Janssen sea voluntaria

El estado y control de la pandemia ha sido clave en la decisión de no administrar Janssen o AstraZeneca en personas jóvenes. Así, el director de la Dirección General de Sanidad, Søren Brostrøm, dijo respecto a la suspensión de AstraZeneca que no es una decisión inamovible. Así, Dinamarca no rechaza poder recuperar la vacuna en el futuro si fuese necesario, en caso de que la situación epidemiológica empeorara de forma notable y la sanidad estuviese presionada.

Así, ante la disponibilidad de dosis de AstraZeneca y Johnson & Johnson en el país europeo, el Parlamento de Dinamarca ha acordado que los ciudadanos puedan elegir si recibir alguna de las dos, incluso aunque ya no estén incluidas en el plan de vacunación. Las autoridades danesas esperan que este modelo opcional y voluntario comience en mayo.