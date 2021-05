Por qué Margarita del Val defiende el retraso de la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años

Paco Vega Madrid

La científica Margarita del Val se ha mostrado a favor de la medida de la Comisión de Salud Pública de retrasar la segunda dosis de AstraZeneca en las personas menores de 60 años que ya tenían una. En una entrevista a La Sexta Noche, la investigadora defendió que lo primero debe ser completar la inmunización de los grupos de más edad.

Margarita del Val, de acuerdo con solo vacunar ahora a mayores de 60 años con AstraZeneca

Tras los casos de trombosis surgidos en vacunados con AstraZeneca, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tomaron la decisión de que el suero de Oxford solo se administrase en mayores de 60 años. Una postura que dejó en el aire a casi dos millones de personas de menos de 60 años del grupo de profesiones esenciales que ya habían recibido la primera.

El futuro de este colectivo sobre qué segunda vacuna va recibir todavía no se sabe. Por el momento, la Comisión de Salud Pública tomó la postura de retrasar el segundo pinchazo 16 semanas, en vez de las 12 que recomienda la farmacéutica. Una postergación que se explica porque el Ministerio de Sanidad y las CCAA quieren recibir los resultados del estudio Combivacs, que analiza la administración de una segunda dosis de Pfizer.

En su inervación en La Sexta Noche, la científica Margarita del Val ha defendido tanto el retraso de la decisión como la medida de reservar las dosis de AstraZeneca a la población más mayor. "Hay que tener en cuenta, lo primero de todo, quiénes son los más prioritarios para recibir las dosis de AstraZeneca en este momento de la campaña y esos son los que tienen más riesgo, es decir, completar el grupo de personas entre 60 y 69 años", explicó. "Y si los demás tienen que esperar a la segunda dosis creo que está justificado para que se empleen las dosis en las personas que tienen más riesgo", añadió.

Además, la experta explicó que las personas que tienen entre 60 y 79 años que no han recibido ninguna dosis tienen claramente más riesgo que las personas de menos de 55 años que no han recibido nada y, por su puesto, muchísimo más riesgo que las personas menores de 55 años que por formar parte del grupo de profesiones esenciales ya han recibido una dosis".

Margarita del Val tranquiliza a los menores de 60 años que tienen una dosis de AstraZeneca

La química del CSIC también quiso poner sobre la mesa que las personas que se han quedado con la primera dosis de AstraZeneca deberían celebrarlo porque están más inmunizados que lo que les corresponde por edad: "Las personas que están en esos grupos de menores de 55 años que han recibido una dosis no están en un limbo, no están en una incertidumbre, no tiene ningún problema, están más protegidos que cualquier otra persona de su grupo de edad, por lo tanto, han tenido esa suerte, que lo celebren".

Además, sobre la medida concreta del retraso de la segunda dosis, del Val ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya dijo que un primer pinchazo de AstraZeneca proporciona una inmunidad de cuatro meses, es decir, las 16 semanas de espaciado que ha decretado el Gobierno junto con las CCAA. Asimismo, la viróloga dijo que los ensayos clínicos de la farmacéutica contemplaban un retraso de hasta cuatro meses y medio, es decir, 18 semanas. "Con lo cual no se está agotando ese plazo", sentenció la experta.

La advertencia de Margarita del Val sobre los vacunados y el turismo

El otro de los temas en que la química dio su punto de vista fue sobre la relajación de restricciones, como la vuelta del turismo, a medida que haya población más vacunada. Margarita del Val hizo un llamamiento a la calma porque se están registrando casos de contagios entre población vacunada. "Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados como residencias de ancianos", insistió la viróloga. "No es cuestión de si vamos a tener qué porcentaje de personas vacunadas. Lo importante es saber si las vacunadas son seguras. Y yo no me atrevo a decirlo", aseguró.

Así, del Val se mostró muy preocupada por el peligro que puede suponer la actitud de las personas vacunadas. "Me preocupan, no solo los viajes, sino las personas vacunadas que tienen contacto estrecho con sus familiares. A lo mejor les están contagiando el día que les llegue a ellos la infección y no se dan cuenta", alertó. "Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse mascarilla, de darse muchos abrazos, de no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto", dijo en La Sexta Noche.