Qué efectividad genera la primera dosis de AstraZeneca y qué pasará con los que no reciban la segunda

Paco Vega Madrid

Cada vez son más las voces expertas y de instituciones que apuestan por vacunar con AstraZeneca a toda la población. Una postura que permitiría vacunar a todos los individuos menores de 60 años que se quedaron con el primer pinchazo después de que el Ministerio de Sanidad tomase la decisión de no administrar le suero desarrollado por Oxford en los mayores de 60 años.

Qué inmunidad ofrece la primera dosis de AstraZeneca

La última valoración de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) mostró que la primera dosis de la vacuna ofrece una inmunidad de 80% durante un periodo de cuatro meses. Además, se pronunció a favor de continuar administrando una segunda dosis de AstraZeneca entre 4 y 12 semanas después de administrar la primera, tal y como sugiere la información del producto.

En este nuevo informe, realizado por el Comité de medicamentos de uso humano (CHMP), también analizó la posibilidad de aumentar el intervalo de administración de las dosis, de evitar la administración de una segunda dosis o de administrar una segunda dosis con una vacuna de ARN mensajero. Sin embargo, el organismo concluyó que no había datos suficientes para determinar si el riesgo de trombosis después de una segunda dosis varía con respecto al riesgo tras la administración de la primera. En ausencia de estos datos, el CHMP no ha establecido ninguna recomendación diferente a la que ya se hacía en la ficha técnica de AstraZeneca.

Administrar la segunda dosis con AstraZeneca no es una posibilidad que contemple Sanidad

A pesar de las peticiones de algunas comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad no contempla administrar dosis de AstraZeneca en menores de 60 años. De hecho, el estudio que se está llevando a cabo en el Instituto Carlos III de Madrid no contempla como conclusión recomendar la pauta completa de AstraZeneca. La meta de Combivac, el nombre del estudio, es concluir si es mejor no administrar más dosis en los individuos que recibieron la primera de AstraZeneca o inyectar una segunda dosis de Pfizer.

Cuándo decidirá el Gobierno qué hacer con los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años

En el estudio Combivacs participarán 600 personas seleccionadas de forma aleatoria entre las que hayan recibido una dosis de la vacuna de AstraZeneca, siempre que hayan transcurrido un mínimo de 8 semanas desde esa dosis hasta el momento del inicio del ensayo y tengan menos de 60 años.

En el ensayo, los voluntarios se dividirán en dos grupos de forma aleatoria. El grupo 1 o grupo de intervención estará formado por 400 personas y recibirá una dosis de la vacuna de Pfizer, seguida de 28 días de observación clínica y análisis de anticuerpos durante un año. Por su parte, el grupo 2 estará formado por 200 personas, que no recibirán inicialmente ninguna vacuna. Este grupo 2 actuará como grupo control.

La comparación de respuesta inmune entre los dos grupos se realizará sobre unos análisis obtenidos a los 14 días de la inclusión de cada persona voluntaria, sin perjuicio de otros análisis muy exhaustivos que se realizarán a lo largo de un año. El Gobierno espera poder contar con los primeros resultados cinco semanas después del inicio del ensayo, es decir, a finales del mes de mayo o comienzos de junio.