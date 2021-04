Por qué hay que dar AstraZeneca en menores de 60 años: de la posición de la EMA y la OMS a la indignación de César Carballo

Paco Vega Madrid

Las trombosis que pueden aparecer en vacunados con AstraZeneca y Janssen como reacción adversa rara ha llevado a la Comisión Europea a centrar la estrategia de vacunación en los medicamentos ARN mensajero. Asimismo, España tomó la decisión de no inyectar AstraZeneca y Janssen en menores de 60 años. Una posición que no está avalada ni por la EMA ni por la OMS y sobre la que dudan algunos expertos.

Por qué Sanidad mantiene la decisión de no administrar la segunda dosis de AstraZeneca

La semana pasada el Ministerio de Sanidad negó la vacunación voluntaria con AstraZeneca para los menores de 60 años. Una opción que se estaba contemplando tras la paralización en el uso de esta vacuna, que ha dejado a muchas personas con una dosis pendiente y cuyo final aún no se conoce.

La Ministra de Sanidad explicó que no administrar AstraZeneca en menores de 60 años se estableció como estrategia para maximizar los beneficios respecto a los riesgos, pues los casos de trombosis surgieron mayoritariamente en mujeres jóvenes. Sin embargo, este razonamiento no ha encontrado un respaldo científico.

La EMA ha recomendado seguir con la segunda dosis de AstraZeneca

El viernes el comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA realizó un nuevo estudio en el que analizó los beneficios de la vacuna y el riesgo de coágulos. Y el organismo volvió a concluir que los beneficios de la vacunación aumentan con el aumento de la edad y las tasas de infección. Además, explicó que se disponía de datos suficientes de toda la UE para proporcionar un contexto adicional sobre los beneficios y riesgos con respecto al sexo.

La Agencia Europea del Medicamento mantuvo desde el comienzo que la vacuna de AstraZeneca se podía administrar a todas las personas mayores de 18 años. Y, a pesar de las trombosis, los beneficios superaban los riesgos. Bajo esta evidencia, el CHMP también ha recomendado continuar administrando la vacuna de AstraZeneca en los individuos que hayan recibido la primera dosis en la pauta marcada, entre 4 y 12 semanas, o alargándola.

La OMS recomienda no administrar otro tipo de suero en vacunados con AstraZeneca

La posición de la Organización Mundial de la Salud es la misma que la de la EMA. Así, uno de los mayores expertos en vacunación de España y miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Federico Martinón, compartió con la Agencia EFE que la opción "más razonable" era poner la segunda dosis de AstraZeneca y tener amplitud de miras.

En el mismo sentido, la OMS se ha pronunciado en contra de administrar una vacuna basada en ARN mensajero como segunda dosis de los vacunados AstraZeneca. Una opción que está llevando a cabo Francia y que contempla España, pero que no tomará hasta recibir las conclusiones de una ensayo clínico que está realizando el Instituto Carlos III de Madrid.

Doctor Carballo y otros expertos recomiendan administrar AstraZeneca

El médico de urgencia César Carballo, una de las caras más visibles de la divulgación científica del Covid-19, volvió a reiterar este sábado en La Sexta Noche el grave error de no continuar con la vacunación de AstraZeneca.

"¿Dónde está el criterio científico aquí?", ha planteado el médico, que sostiene que "no hay criterio científico en las decisiones que se están tomando". "¿Dónde está la evidencia que dice que poniendo una segunda vacuna de una vacuna ARN no hay riesgos? ¿Dónde está? Pero si lo ha dicho la OMS, que no hay datos", ha aseverado en el programa de la Sexta. "El problema es que la decisión científica es clara. No hay nadie que diga que hay otra decisión científica que no sea vacunar con la segunda dosis", ha sentenciado.

La posición de Cesar Carballo es compartida por otros expertos consultado por la Agencia EFE. Así, la secretaria general de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Carmen Cámara, explicó que con los datos que tenemos de Reino Unido -donde el suero de la Universidad de Oxford ha sido el mayoritario-, podemos estar tranquilos si se deja la pauta incompleta, ya que en los tres meses que han estado con una sola dosis no ha habido casos de infección severa