Qué se hace con las vacunas de AstraZeneca que rechazan los países y las personas

Paco Vega Madrid

Los efectos secundarios raros en vacunados con AstraZeneca y Janssen han generado desconfianza entra la población e instituciones. Así, han sido muchos los que han rechazado la vacuna desarrollada por Oxford y países como Dinamarca han suspendido su vacunación con este medicamento. Entonces, la cuestión ahora es: ¿Dónde van a parar esas dosis?

Qué pasa con las dosis de AstraZeneca que puedan rechazar países como Dinamarca

Dinamarca ha sido primer país de la Unión Europea que ha tomado la decisión de no vacunar con AstraZeneca. Una decisión que explicó porque tiene a casi toda la población de riesgo vacunada y porque tiene bajo control la pandemia, con una incidencia acumulada baja. Así, es clave saber qué pasará con los 2,4 millones de dosis de AstraZenaca sin usar que Dinamarca había acordado comprar.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, se pronunció la pasada semana sobre lo que podría pasar con esas vacunas: "Tengo entendido que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca está listo para, o ya está investigando opciones, para compartir las vacunas de AstraZeneca con los países más pobres".

A pesar de esta recomendación de la OMS, varios países europeos han manifestado su interés en comprar a Dinamarca las dosis que no se vayan a utilizar. Así, el ministro de Salud checo, Jan Hamacek, tuiteó: "Buscamos vacunas en todo el mundo, estamos dispuestos a comprar AstraZeneca de Dinamarca". De la misma manera, la primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonyt?, dijo que también estarían dispuesta a comprar vacunas, y la vecina Letonia también ha expresado interés. "Nos pondremos en contacto con Dinamarca para averiguar cómo solicitar estas vacunas", tuiteó Letonia's Health.

Sin embargo, informa la agencia Euronews, todavía no está claro si tales acuerdos son posibles y están permitidos en la contratación de la UE. Además, las autoridades danesas no han descartado usar AstraZeneca en el futuro si se produce un aumento de la transmisión del virus de la Covid-19. Así, por el momento las vacunas recibidas están almacenadas.

Una persona puede rechazar la vacuna de AstraZeneca o Janssen

El Gobierno explica que como ocurre con el resto de vacunaciones en España, "la vacuna frente al nuevo coronavirus no es obligatoria". Así, cualquier persona puede decir no a recibir el medicamento de AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Janssen

La estrategia de vacunación española no contempla que pasará con las personas que decidan no vacunarse. En concreto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al ser preguntada sobre la posibilidad de que alguien se negara a vacunarse con una determinada marca y eligiera hacerlo con otra, se ha limitado a decir: "No está contemplada en la Estrategia de Vacunación. Si no se vacuna, por ahora no se vacunaría".

Qué pasa con las dosis de AstraZeneca que rechace una persona: una posible repesca

Atendiendo a lo dicho por el ministerio, las personas que rechacen la vacuna de AstraZeneca saltarían al final de la lista y en un futuro podrían vacunarse o no. Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas están ofreciendo una especie de repesca y volviendo a citar a las personas que están rechazando AstraZeneca. Eso sí, las autoridades sanitarias les ofrecen la misma vacuna que han rechazado. En el caso en que la volvieran a rechazar, esa dosis correspondería la siguiente de la lista.