Margarita del Val explica lo que no haría con los vacunados con una sola dosis de AstraZeneca

elEconomista Madrid

La suspensión de la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años dejó paralizada la administración de la segunda dosis de la vacuna en más de dos millones de personas, que son menores de 60 años y habían recibido la primera. El ministerio de Sanidad todavía no ha aclarado qué hacer. No obstante, la científica Margarita del Val si que ha dejado claro lo que ella no haría.

Qué haría Margarita del Val con la segunda dosis de AstraZeneca

La viróloga del CSIC ha querido hacer primero un llamamiento a la calma entre las personas de menos de 60 años que hayan recibido una dosis de AstraZeneca. Lo ha hecho en una entrevista en el programa Liarla Pardo, de La Sexta, al recordar que la segunda dosis de AstraZeneca se puede postergar hasta 12 semanas y que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que es es una segura para cualquier edad y sexo.

"Tenemos 12 semanas desde que se vacunó a las primeras personas hasta que le toque la segunda dosis. Lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento es que se pueden vacunar sin ningún problema personas menores de 60 años, de manera que cuando les llegue a esa personas el turno, para entonces debería estar todo aclarado", dijo del Val a Cristina Pardo.

Sin embargo, en lo que si fue mucho más tajante es en la idea de administrar una segunda dosis de una vacuna diferente. A este respecto, la científica ha señalado que se debe esperar a los resultados que salgan de los ensayos clínicos que se están haciendo actualmente sobre la estrategia de mezclar vacunas: "Se está haciendo un ensayo clínico con la vacuna de AstraZeneca combinada con otras. Cuando se sepa ese resultado ya tendremos la evidencia y, si es mejor, pues se tomará la decisión de combinarlas". Mientras tanto, la posición de Margarita del Val es clara: "Ahora mismo para mí no es una buena idea combinarlas, porque sería hacer experimentos sin controles y probablemente sin ética con la población". "Yo no lo haría", sentencia.

Actualmente, los tres posibles escenarios a los que se enfrentan los vacunados con una sola dosis de AstraZeneca son los siguientes.

1. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años se quedaran con una dosis

El Ministerio de Sanidad baraja la posibilidad de no poner a partir de ahora la segunda dosis a los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años ya que el porcentaje de eficacia es del 70% solo con una sola dosis. En el caso de España, esta decisión afectaría principalmente a los trabajadores esenciales, a los que se ha inoculado el suero de AstraZeneca: profesores de todas las etapas, fisioterapeutas, agentes de las fuerzas de la seguridad (Policía y Guardia Civil), entre otros.

2. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años recibirán la segunda dosis pero más tarde

La segunda de las opciones que existe es poner la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero más adelante. En este sentido, la farmacéutica ya recomienda que la siguiente inyección se puede administrar hasta 12 semanas después de la primera, es decir, hay tiempo. Además, diferentes estudios científicos y casos como la estrategia de vacunación de Gran Bretaña muestran que retrasar la segunda dosis un claro beneficio para alcanzar antes la inmunidad de la población.

En concreto, un reciente estudio publicado por el espacio divulgación científica medRxiv, fundado por Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) y apoyado por la fundación Iniciativa Chan Zuckerberg, muestra que el tiempo para alcanzar la inmunidad colectiva podría acortarse en 1,5 semanas, con un espaciado de 6 semanas; 4,5 semanas, con espaciamiento de 12 semanas; y 10,5 semanas, con espaciado de 24 semanas.

3. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años recibirán la segunda dosis de otra vacuna

La tercera de las posibilidades es, precisamente, la que rechaza Margarita del Val y que consiste en administrar una segunda dosis de otro medicamento. De hecho, es la solución a la que ha llegado Francia, que inyectará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna a los pacientes menores de 55 años que han recibido ya una primera dosis de AstraZeneca.