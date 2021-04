Por qué Margarita del Val prefiere vacunarse con AstraZeneca en vez de con Pfizer o Moderna

elEconomista Madrid

La vacuna de AstraZeneca ya se administra en España entre la población general de entre 55 y 65 años. Sin embargo, los casos de trombosis relacionados con el medicamento surgidos en las últimas semanas, el ultimo en Asturias, han sembrado dudas entre la población general. Sin embargo, Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), ha hecho una reciente defensa de la vacuna de Oxford y ha confesado que ella se vacunaría con ella.

Margarita del Val defiende la vacuna de AstraZeneca

La doctora en Químicas ha explicado en una entrevista al medio diario Sur que entiende que se haya generado desconfianza respecto a la vacuna de AstraZeneca. Sobre todo por los cambios en los límites de administración o los casos de trombosis surgidos. Sin embargo, ha sostenido que los beneficios son mayores: "Lo que prevalece es que el beneficio es muy superior al posible riesgo, incluso, aunque se demostrase la asociación, que la causa de estos casos esporádicos fuese la vacuna, el beneficio sería muy superior al riesgo".

Además, la especialista en bioquímica ha contestado al medio local que ella prefiere vacunarse con los medicamentos que ofrecen eficacias del 60 y 70% "para que las del 95% llegasen a las personas de una generación anterior a mí, que tienen más riesgo", ha matizado. Es decir, la eficacia que ofrece la vacuna de AstraZeneca. Además, es el medicamento que le toca por edad, pues tiene 61 años.

Así, según el calendario de vacunación, la científica está llamada a vacunarse con AstraZeneca durante este trimestre. El resto de vacunas autorizadas, la de Janssen, Modera o Pfizer, se utilizarán para inmunizar a los mayores de 70 años y grupos de riesgo también durante este trimestre.

¿Puedo rechazar la vacuna de AstraZeneca?

El proceso de vacunación en España no es obligatorio, por tanto, todo el mundo puede rechazar recibir la vacuna en cualquier momento del proceso. Así, se puede decir no a la administración de AstraZeneca. Sin embargo, las autoridades sanitarias recuerdan que no dan la opción de evitar una para pedir la administración con otra. El motivo es que el plan de vacunación se ha elaborado para favorecer a las personas más vulnerables, en este caso, los mayores.