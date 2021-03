¿Puedo rechazar la vacuna de AstraZeneca? ¿Y la segunda dosis? Consecuencias del 'no' al pinchazo

Adrián Arranz Madrid

Este miércoles la vacunación de las dosis de AstraZeneca se ha reanudado en España, tras la polémica sobre la trombosis y los efectos secundarios que podría dejar la vacuna en conjunto con Oxford. Sin embargo, tras tres meses de campaña y con más de dos millones de personas ya inmunizadas, las dudas sobre el rechazo siguen sobrevolando el panorama social.

Mientras el Ministerio de Sanidad sigue poniendo a disponibilidad de las comunidades autónomas las dosis de las cuatro empresas hasta ahora aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), mantiene abierta la web vacunacovid.gob.es donde se facilita toda la información al respecto del proceso

El porcentaje de contrarios a la vacuna de AstraZeneca ha crecido del 25 al 52%

Una campaña de vacunación que ha encontrado en AstraZeneca y su parálisis durante unos días la primera gran piedra en el camino. Pero con el visto bueno de las autoridades europeas, que demostraron que era "segura y eficaz" contra la covid-19, este miércoles España ha reanudado sus 'pinchazos' por todo el país.

Pese a ello, las dudas durante los últimos días han llegado a las cabezas de los ciudadanos para aumentar la desconfianza en esta, y otras vacunas. Así, mientras hace un mes el porcentaje de personas que consideraba a AstraZeneca "segura" era del 59%, ahora es de un 38%. Camino inverso que han recorrido los que mantenían que la vacuna era insegura, para pasar de ser el 25% de los encuestados al 52% (datos de YouGov).

¿Puedo rechazar la vacuna de AstraZeneca?

Por ello, cientos de personas se preguntan si pueden rechazar la vacuna cuando las autoridades les llamen para informar de que es su turno. Una pregunta que la propia Sanidad responde con un sí rotundo.

"Como ocurre con el resto de vacunaciones en España, la vacuna frente al nuevo coronavirus no es obligatoria", señalan en su página web. De esta forma, se deja a elección de cada persona, bien cuando les llamen, bien cuando firmen los documentos y bien cuando vayan a recibir el pinchazo, echarse atrás y decidir no vacunarse.

Consecuencias

Más allá de las consecuencias sanitarias, el rechazar la vacuna no tiene ningún efecto negativo sobre la persona. Sanidad, por simple información, recopila los datos de todos aquellos que no quieren administrarse la dosis, así como el motivo que consideran.

Eso sí, todo ciudadano siempre puede dar marcha atrás y dejar claro que quiere recibir la vacuna. Aunque perderá su turno y volverá a la lista de espera, las autoridades se volverán a poner en contacto con el 'arrepentido' para informarle de cuándo le toca ir a uno de los centros sanitarios.

Y si rechazo AstraZeneca, ¿puedo elegir otra vacuna?

De la misma forma que una persona puede dar marcha atrás y rehacer su decisión de no vacunarse, elegir la empresa administradora no entra en las posibilidades que facilita el Gobierno. "La campaña de vacunación frente al covid-19 está condicionada por la grave situación epidemiológica que estamos viviendo. Con el fin de reforzar la protección de los más vulnerables cuanto antes, la elección de la vacuna a aplicar no puede ser una elección individual", detalla Sanidad.

Así, el criterio de qué vacuna toca a cada persona estará basado en la eficacia y la indicación para los diferentes grupos de población y no en el interés de cada uno. De rechazar AstraZeneca y volver luego a solicitar la vacuna, lo más normal es que se dé el caso de que vuelva a tocar la misma compañía británica.

¿Y con la segunda dosis?

Todavía sin estudios que garanticen que se pueden administrar dos vacunas de dos empresas diferentes con un éxito ante la covid-19, Sanidad no contempla la opción de que la segunda dosis no sea de AstraZeneca.

Por ello, toda persona que ya recibiese el primer pinchazo bajo esta firma deberá suministrarse el segundo, salvo que se niegue. En este caso, deberá esperar a las instrucciones médicas y no recibirá dosis de otra compañía que no sea la conjunta con Oxford.

Italia sí facilita otra opción

Visto esto, por el momento el Gobierno español no contempla la elección que sí permiten Italia o Serbia. Mientras el Ejecutivo transalpino sí valora que si se rechaza una empresa administradora, sin haber recibido primera dosis, haya una nueva posibilidad de probar otra de las tres aprobadas (con largas listas de espera), las autoridades balcánicas son más permisivas.

En Serbia, todo ciudadano tiene la posibilidad de elegir cuál es la vacuna que quiere administrarse dentro de las cuatro opciones existentes en el país. Así, cuando es solicitado para acudir al centro de vacunación, cada serbio puede optar por AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTech o Janssen/Johnsson & Johnsson.