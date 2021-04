Qué futuro tienen los vacunados de AstraZeneca con una dosis: tres posibles escenarios

Paco Vega Madrid

Tras la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de solo administrar la vacuna de AstraZeneca a personas entre 60 y 69 años, permanecen en el aire más de dos millones de individuos que se quedarán, por el momento, con una sola dosis. El Gobierno y CCAA no han aclarado todavía qué pasará en un futuro, pero las opciones son tres:

1. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años se quedaran con una dosis

El Ministerio de Sanidad baraja la posibilidad de no poner a partir de ahora la segunda dosis a los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años ya que el porcentaje de eficacia es del 70% solo con una sola dosis. En el caso de España, esta decisión afectaría principalmente a los trabajadores esenciales, a los que se ha inoculado el suero de AstraZeneca: profesores de todas las etapas, fisioterapeutas, agentes de las fuerzas de la seguridad (Policía y Guardia Civil), entre otros.

2. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años recibirán la segunda dosis pero más tarde

La segunda de las opciones que existe es poner la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero más adelante. En este sentido, la farmacéutica ya recomienda que la siguiente inyección se puede administrar hasta 12 semanas después de la primera, es decir, hay tiempo. Además, diferentes estudios científicos y casos como la estrategia de vacunación de Gran Bretaña muestran que retrasar la segunda dosis un claro beneficio para alcanzar antes la inmunidad de la población. En concreto, un reciente estudio publicado por el espacio divulgación científica medRxiv, fundado por Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) y apoyado por la fundación Iniciativa Chan Zuckerberg, muestra que el tiempo para alcanzar la inmunidad colectiva podría acortarse en 1,5 semanas, con un espaciado de 6 semanas; 4,5 semanas, con espaciamiento de 12 semanas; y 10,5 semanas, con espaciado de 24 semanas.

La otra de las cuestiones a debatir sobre la administración de una segunda dosis de AstraZeneca a los menos de 60 años es sobre su seguridad respecto a los casos de tromboembolismo detectados. Sobre este punto, la Agencia Europea del Medicamento no solo ha dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura, sino que no se ha encontrado relación entre los acontecimientos de coagulación de la sangre con la edad o el sexo. En el mismo sentido, la agencia del medicamento británica ha explicado que AstraZeneca es segura. No obstante, ha recomendado que no se administre a menores de 30 años porque en la balanza de riesgo- beneficio pesa más el primer término.

Así, en esta segunda opción se podría administrar la segunda dosis de AstraZeneca más adelante en las personas entre 60 y 30 años.

3. Los vacunados con AstraZeneca menores de 60 años recibirán la segunda dosis de otra vacuna

La tercera de las posibilidades es que se administre una segunda dosis de otro medicamento. De hecho, es la solución a la que ha llegado Francia, que inyectará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna a los pacientes menores de 55 años que han recibido ya una primera dosis de AstraZeneca. El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, ha declarado este viernes en la radio RTL que esa será la solución que adoptará la Alta Autoridad de Sanidad (HAS, siglas en francés), para la segunda dosis de las 500.000 personas, en su mayor parte sanitarios, de esa franja de edad vacunados con una dosis de AstraZeneca.

Respecto a esta solución, la viróloga española e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val, ha pedido, en contraste, "no hacer experimentos que no están estudiados", en referencia precisamente a la combinación de antídotos. Asimismo, Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho este viernes que todavía no hay datos suficientes que permitan recomendar la utilización de dos vacunas distintas contra la covid-19 para cubrir la primera y segunda dosis requeridas, al comentar una decisión tomada por Francia en este sentido.