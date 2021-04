Margarita del Val contra la tercera dosis de Pfizer: "No hay que revacunarse con la misma si no es buena"

elEconomista Madrid

El cofundador de la farmacéutica alemana BioNTech, Ugur Sahin, explicó este miércoles que hará falta una tercera dosis de recuerdo para mantener la máxima eficacia una vez haya pasado cerca de un año desde el primer pinchazo o nueve meses. Este posibilidad, a juicio de la experta Margarita del Val, es una razón para dejar de confiar en la vacuna de Pfizer en un futuro. "Llegarán otras (vacunas) mejores como ha pasado en otras campañas de vacunación".

Margarita del Val sobre la tercera dosis de Pfizer

La viróloga y científica del CSIC ha mostrado esta contundente opinión es una entrevista concedida a Onda Vasca-Grupo Noticias. Bajo su punto de vista, hay vacunas que sí ofrecen una inmunidad prologada en el tiempo y en el futuro llegarán otras nuevas. Así, del Val explicó al medio que "con la segunda dosis debería ser suficiente. Si dicen que no es así, que la de Pfizer no está proporcionando la inmunidad necesaria y otras sí lo hacen, es mejor descartarla para seguir con las más seguras". "No hay que revacunarse con la misma si no es buena. La de Pfizer es de primera generación. Llegarán otras mejores como ha pasado en otras campañas de vacunación", añadió.

En la misma entrevista, la especialista relató que cada vez que se expone una vacuna al sistema inmune se produce una respuesta que el cuerpo humano recordará en el tiempo. Así, ha asegurado que si el medicamento de Pfizer no es capaz de generar esa memoria en el tiempo debería de dejar de utilizarse: "Se debería dejar de vacunar con ella".