Por qué los trombos de Janssen y AstraZeneca se pueden relacionar: la clave está en la heparina

Paco Vega Madrid

La llegada de la vacuna de Janssen a España, prevista para este miércoles, se ha retrasado después de que EEUU paralizase la administración del medicamento a nivel nacional y suspendiera la distribución por Europa. La razón es la aparición de casos de trombosis en la población vacunada poco después de recibir la inyección. Una reacción que también se ha dado en AstraZeneca y cuya explicación podría valer para Janssen.

Cuántos casos de trombosis han surgido tras la vacunación con Janssen en EEUU

La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU) ha explicado en comunicado que hasta el 12 de abril se habían administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson (Janssen) en los EE. UU. De ese público objetivo, los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y la FDA están revisando datos que involucran 6 casos reportados de un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo en individuos después de recibir el vacuna J&J.

En estos casos, se ha observado un tipo de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre. Los seis casos ocurrieron entre mujeres de entre 18 y 48 años, y los síntomas se presentaron de 6 a 13 días después de la vacunación. De los seis casos, solo se ha producido una muerte.

En qué se parecen las vacunas de AstraZeneca y Janssen

La vacuna de AstraZeneca también reportó casos de tromboembolismo tan específicos como los de Janssen, los producidos en los senos venosos, y, también, se dieron más entre la población femenina. Sin embargo, esta no es la única coincidencia entre ambos medicamentos, pues los dos se han desarrollado con la misma tecnología: utilizando un virus modificado genéticamente. Una base diferente a las de Moderna o Pfizer, que utilizan como vector el ARN mensajero.

En concreto, la vacuna de AstraZeneca está confeccionada con un adenovirus de chimpancé. Y la de Janssen un adenovirus humano. Ambos virus, que son los causantes del refriado común, son modificados genéticamente para impedir su replicación en humanos y para producir una respuesta inmune efectiva contra el SARS-CoV-2. Esto lo hace gracias a que los virus modificados entran en las células humanas para entregar una parte de su material genético y así, comiencen a producir la proteína S, que actúa contra el virus de la Covid-19.

En esto consiste 'VIPIT', el raro trastorno de coagulación que podría ocasionar la vacuna de AstraZeneca y Janssen

Un grupo de investigadores alemanes de la Universidad de Greifswald compartió un estudio donde explicaba por qué se habían producido esos casos de trombosis en la vacuna de AstraZeneca. Una explicación que también podría valer para Janssen, ante la similitud de ambos medicamentos y de reacciones adversas.

Así, este estudio recoge que los estos eventos se asemejan a un trastorno conocido, la trombocitopenia inducida por heparina (TIH), que se puede tratar si se identifica de inmediato. En concreto, el trastorno se ha llamado 'Síndrome de trombocitopenia protrombótica inmune inducida por vacuna' o VIPIT ('Trombocitopenia' signica bajan las plaquetas, mientras que 'protrombótica' que aumentan los trombos). Así, la vacuna induciría una reacción autoinmune rara por la que se generan anticuerpos frente a las plaquetas, que provocarían un estímulo coagulante potente.

La FDA no ha explicado todavía la razón de estas posibles reacciones adversas. No obstante, en comunicado han manifestado que el tratamiento de este tipo específico de coágulo sanguíneo no debe ser con heparina. "Por lo general, se usa un medicamento anticoagulante llamado heparina para tratar los coágulos de sangre. En este contexto, la administración de heparina puede ser peligrosa y es necesario administrar tratamientos alternativos".

La vacuna de Janssen podría seguir el mismo camino que la vacuna de AstraZeneca

La resolución de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras el estudio de AstraZeneca insistió en que la vacuna seguía siendo segura y que se debía seguir administrando. Sin embargo, instó a la farmacéutica a que se incluyese como efecto secundario raro la trombosis y pidió al personal sanitario y vacunados que estuvieran al tanto de una serie de síntomas de alarma de trombosis.

Parece que lo más probable es que la vacuna de Janssen siga el mismo camino. Lo cierto, la EMA, que está estudiando los acontecimientos tromboembólicos, ha explicado en comunicado que "está investigando estos casos y decidirá si puede ser necesaria una acción reguladora, que generalmente consiste en una actualización de la información del producto", explica el comunicado". En el mismo sentido, la FDA lo que sí ha dicho es que "estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros".

¿Podría cambiar el plan de vacunación tras lo sucedido con Janssen?

La Agencia Europea del Medicamento tras el estudio de los casos de AstraZeneca no hizo ningún cambio en las recomendaciones sobre qué personas debían recibir la vacuna. Sin embargo, España tomó la decisión de suspender la vacunación en menores de 60 años y el Reino Unido pidió que se vacunase con otra vacuna a los menores de 30 años.

Todavía no se sabe qué va a pasar con la vacuna de Janssen. No obstante, este medicamento está previsto que se utilice en nuestro país el grupo de entre los 70 y 79 años. Es decir, no implica al colectivo donde más se han registrado los casos de trombosis. Aunque cabe mencionar, que los informes de la EMA no encontraron ninguna relación entre la edad y el sexo respecto a la vacuna de AstraZeneca. De esta manera, lo más plausible es que se produzca un retraso en la llegad de vacunas de Janssen.