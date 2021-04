EEUU frena la vacunación con Janssen tras seis casos de trombos

Las preocupaciones vuelven a las vacunas del covid-19. EEUU recomienda la pausa inmediata de la dosis única de Janssen a 24 horas de que el primer cargamento de este suero llegue a España. El motivo de la decisión, adelantada por The New York Times y confirmada por la Agencia del Medicamento americana (FDA), son las preocupaciones relacionadas con varios casos de formación de coágulos de sangre en las personas que recibieron la inyección.

"La seguridad de la vacuna es la prioridad fundamental para el Gobierno federal, y nos tomamos cualquier indicio sobre problemas sanitarios muy en serio", ha indicado la FDA en un comunicado. Así, las autoridades han convocado una serie de reuniones para analizar en profundidad los casos y su "potencial importancia", tal y como recoge el texto. "La FDA revisará los análisis e investigará los casos. Hasta que el proceso se complete se recomienda suspender la administración", ha subrayado.

La agencia explica que hasta el 12 de abril se han administrado 6,8 millones de dosis de Janssen en el país y se han reportados seis casos de trombosis. Este mismo miércoles el organismo comenzará una investigación sobre estos sucesos y aseguran que hasta que finalice las investigaciones recomiendan parar la investigación.

Además, The New York Times revela que los seis casos que están bajo investigación corresponden a mujeres de entre 18 y 48 años. Una mujer murió y una segunda mujer en Nebraska ha sido hospitalizada en estado crítico, según el medio. La casuística, si bien es muy preliminar, se parecería a la observada con AstraZeneca, donde en España se ha decidido no inocularla a menores de 60 años.

El primer cargamento de las dosis de Janssen va a llegar este miércoles a España. Serán 300.000 dosis y la población objetivo que el Ministerio de Sanidad ha decidido es la horquilla de 70 a 79 años.

Todo ello después de que la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento (EMA) reconociese que investigaba el riesgo de desarrollar tromboembolismos con la vacuna al recibir una "señal de seguridad" relacionada con cuatro casos graves de coagulación sanguínea tras la vacunación con este preparado.