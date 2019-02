Sánchez convoca elecciones generales para 28 de abril tras fracasar su diálogo con el independentismo y caer sus Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este viernes elecciones generales para el 28 de abril después de una semana en la que se ha consumado el fracaso de su diálogo con el independentismo catalán y la caída de su proyecto de Presupuestos tras votar finalmente ERC y PDeCAT las enmiendas a la totalidad de los mismos.

En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha hecho el anuncio que toda la comunidad política esperaba estos días. Éste se ha producido después de la pertinente reunión con el Consejo de Ministros, si bien desde principios de semana tanto el gabinete del presidente como la dirección del PSOE ya barajaban varias fechas de abril para el adelanto electoral. El jefe del Ejecutivo también ha informado al Rey Felipe VI de su decisión de disolver las Cortes.

El Gobierno de Sánchez no llega a los nueve meses de vida tras nacer en la moción de censura del 1 de junio y se pone término a la legislatura que comenzó con los comicios de junio de 2016 y el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Llámenme clásico, pero sin Presupuestos no se puede gobernar", ha justificado Sánchez su decisión después de asegurar que la alternativa del Gobierno era "o no hacer nada o convocar a los españoles a las urnas". "España no tiene un minuto que perder", ha enfatizado en este sentido a la vez que descartaba seguir gobernando con los Presupuesto de 2018 prorrogados.

"Una de las principales responsabilidades de un Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte, y eso es lo que pretendo hacer en esta declaración", ha empezado diciendo Sánchez, que después ha ido desgranando las diferentes medidas impulsadas por su Ejecutivo en estos meses.

Entre las iniciativas puestas en marcha en este tiempo, Sánchez ha hecho mención a la recuperación de la sanidad pública universal, la reforma del sistema de elección del presidente de RTVE para que sea una televisión "pública, objetiva y plural", el proceso para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, la reforma de la Constitución para reducir los aforamientos y que las personas con discapacidad no sean llamadas disminuidas, la "mayor oferta de empleo público de la década", la subida salarial de empleados públicos y el "refuerzo" del Estado autonómico.

"Es la primera vez que fructifica una moción de censura y desde el minuto uno pusimos todos los mecanismos del Estado para que el país no se parase", ha reivindicado después. Respecto a la cuestión catalana, ha recordado que el PSOE nunca se ha situado "fuera de la Constitución" y que la oposición "no ha sido leal" como sí lo fue su partido, ha dicho, con el anterior Gobierno.

"Junto a lo logrado debo recordar lo bloqueado, lo paralizado, no por una falta de mayoría parlamentaria, que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios", se ha quejado también Sánchez.