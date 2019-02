El Congreso rechaza los Presupuestos de Sánchez y lo aboca a un adelanto electoral

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Finalmente, el Congreso de los Diputados ha decidido aprobar las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez, lo cual significa el veto de las Cuentas y que aboca al Gobierno a adelantar las Elecciones Generales: la fecha probablemente se conocerá el viernes tras el Consejo de Ministros.

La votación se resolvió con 191 votos a favor, 156 votos en contra y una abstención, después de que los partidos independentistas confirmaran esta semana el veto a las Cuentas una vez el Gobierno no aceptó que la autodeterminación de Cataluña entrara en la negociación.

Es la segunda vez en la historia de la democracia que sucede algo parecido. La primera le sucedió a Felipe González, en 1995, cuando CiU dejó a los socialistas en el arroyo, lo cual llevó al líder socialistas a convocar elecciones en 1996, que fueron las que ganó el PP de José María Aznar.

En una situación parecida se va a ver Sánchez, aunque todavía no ha tomado una decisión de cuándo va a ser el anticipo electoral. Las rumorologías más insistentes apuntan a que los comicios se celebrarían en abril, aunque todavía no hay nada asegurado. De hecho, no se espera que un anuncio de adelanto electoral llegue, al menos, hasta el viernes, según ha confirmado Moncloa, puesto el presidente tiene que departir al respecto con el Rey Felipe VI, y este se halla de viaje diplomático en Marruecos hoy y el jueves.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya afirmó este martes pasado que el juicio del procés a los políticos presos independentistas ha "polarizado" las posiciones políticas frente a un debate presupuestario que debe ser "serio". Esta situación ha difuminado el contenido económico de uno de los debates más importantes del año.

No obstante, la propia ministra aseguraba a la salida del hemiciclo -el debate de los Presupuestos ya ha terminado- que tenía esperanzas "hasta el último minuto" de que las Cuentas pudieran salir adelante, aunque finalmente no fue así. De hecho, el alegadto final de Montero tuvo tono de despedida y de prólogo electoral.

¿Cuándo habrá Elecciones Generales?

Consciente desde hace tiempo de que sin cuentas será difícil alargar la legislatura, Sánchez ha enviado varios mensajes a los independentistas, que viven no solo el debate presupuestario, sino también el inicio del juicio del procés.

Lo hace, además, después de saberse que manejaba el 14 de abril como posible fecha para unas elecciones generales, si bien a lo largo de ayer cobró mayor fuerza el 28 de abril.

En una reunión celebrada el lunes en La Moncloa, Sánchez y sus colaboradores debatieron ambas fechas, aunque la mayoría de los asistentes apostaban por la del 14, según fuentes del Ejecutivo citadas por Efe. Sin embargo, en la dirección del PSOE consideraban esta fecha precipitada y se prefiere apurar más los plazos.

El objetivo primordial ahora es evitar que coincidan con el 'superdomingo' del 26 de mayo. El hecho de que se adelanten a abril permitiría al Gobierno capitalizar la ruptura con el indepedentismo, la movilización de la izquierda tras las movilizaciones de PP, Ciudadanos y Vox o recoger el rédito del 8-M y de una eventual exhumación de Franco.

¿Un adelanto electoral no inmediato?

Sin embargo, todavía no hay ninguna confirmación oficial de estos pronósticos. Ministros consultados por elEconomista a la salida del debate de Presupuestos evitaron esta cuestión. Solo Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, indicó que "cada uno es responsable de sus actos".

Sin embargo, la propia Montero, al atender a los periodistas, dejó abierta la puerta a que el adelanto electoral no sea, al menos, inmediato. Citó que al Gobierno "le queda trabajo por hacer" a través de las medidas no incluidas en los Presupuestos y que se están tramitando a través de reales decretos-ley (RDL) y proyectos de ley. De hecho, en este sentido, reconoció que había medidas incluidas en las fallidas Cuentas que se podrían gestar como RDL.

Mientras, la oposición también tiene sus propias posturas al respecto. Tanto PP como Ciudadanos esperan que el adelanto electoral sea cuanto antes.