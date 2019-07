Avistamiento de una rara avis en el mercado español: Santander vale más en bolsa que el resto de la banca del Ibex 35 junta. La capitalización de la entidad que preside Ana Botín alcanza los 68.650 millones de euros. BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter suman en conjunto cerca de 66.340 millones.

Los diferentes riesgos que amenazan a la banca española han propiciado una fotografía insólita (y preocupante). El tamaño de un solo banco supera al conjunto del sector financiero presente en el principal índice español. Ha ocurrido porque, en un último año en el que se ha alejado la probabilidad de una subida de los tipos de interés oficiales hasta desvanecerse, las acciones del Santander han caído un 10% mientras que las de BBVA pierden un 21%, las de Caixabank un 30%, las de Bankia un 32%, las de Sabadell un 33% y las de Bankinter un 27%.

Este situación se dio en las dos patas de la crisis: durante 2009 y 2010, primero, y en plena crisis de deuda en la eurozona después, en 2012. También se vio apenas un par de sesiones en abril de este 2019, en que se ha ido confirmando que el próximo paso del Banco Central Europeo (BCE) no solo no será un incremento del precio oficial del dinero, sino que podría ponerse en marcha otra ronda de estímulos monetarios o, incluso, una nueva bajada de tipos.

La materia prima del sector vale cero y la lista de riesgos permanece invariable: la caída de los márgenes, el Brexit, el desplome a mínimos de los intereses de la deuda en prácticamente toda la eurozona, la exigente regulación... y, en casos concretos como el del BBVA, la inestabilidad y la debilidad de algunos de los mercados a los que está expuesto, como Turquía Argentina o México.

Conclusión: el mercado ve a la banca, sobre todo a la mediana, como la veía en 2012 y le está aplicando el mismo descuento -respecto al valor contable- que aquel verano en que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el rescate bancario y en que, algunas semanas después, el presidente del BCE, Mario Draghi, enderezó la situación pronunciando la frase "I will do whatever it takes to save the euro (haré todo lo que sea necesario para salvar el euro)", tras los que llegaron años de reestructuraciones, fusiones, ahorro de costes, despidos y reducción del riesgo hipotecario.