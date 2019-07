La banca vuelve a cotizar en bolsa al mismo valor contable de la crisis de deuda de 2012

El inversor está aplicando a la banca española el mismo descuento que el que exigió en el verano de 2012, en plena crisis de deuda de la eurozona. Por aquel entonces el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un 12 de junio que España había solicitado un rescate bancario a horas de que la selección se estrenara en la Eurocopa de fútbol que se celebraba en Polonia y Ucrania, partido al que él asistió. El 26 de julio -de lo que está a punto de cumplirse el séptimo aniversario- Mario Draghi pronunció la frase con la que, probablemente, pasará a la historia: I will do whatever it takes to save the euro (Haré todo lo que sea necesario para salvar el euro).

Pues bien, el mercado considera que las entidades de mediana capitalización españolas, Bankinter, Bankia, Sabadell, y las más pequeñas, como Unicaja y Liberbank, se encuentran en una situación similar, tras años de reestructuraciones, fusiones, ahorro de costes y, sobre todo, reducción del riesgo hipotecario.

"El mercado descuenta que el BCE rebaje en su reunión de septiembre la facilidad de depósito en 0,1 puntos, hasta el -0,5%"

¿Está justificado? No si se piensa en el sentido de que la banca no es la misma que la que era hace siete años, pero sí lo estaría en el escenario de japonización actual. El descuento que se le exige hoy tiene su origen en el BCE, la misma institución que con solo una palabra ha sabido siempre espantar a los osos. Los tipos de interés no solo están en mínimos, sino que el mercado da por seguro que se mantendrán así, lo que lleva a cero el valor de la materia prima de la banca.

Valor en libros de la banca española.

Sin reflejar su valor en bolsa

Con este panorama no es de extrañar que la banca nacional -excluyendo a Bankinter- cotice, de media, con un descuento del 50% sobre su valor contable, el mayor de Europa solo superado por Alemania e Italia. La situación de las dos entidades germanas, Deutsche Bank y Commerzbank es la más extrema. De media, el descuento sobre su valor en libros es del 74%, en medio de rumores de fusión entre ellas o "de manera casi experimental podría producirse con algún banco italiano", apuntan los analistas de Bankinter. Las entidades italianas cotizan a 0,44 veces su valor contable.

En España, Unicaja y Sabadell cotizan al mayor descuento histórico sobre su valor en libros, entre el 68% al que se encuentra la entidad andaluza y el 58 de la catalana. Bankinter sigue siendo la única entidad española cuyo valor contable sí está reflejado en la bolsa; actualmente, sobre las 1,2 veces, mínimos desde 2012.

"La capitalización de Unicaja sólo refleja el 32% de su valor contable. El descuento que se le aplica es el más alto de España y el cuarto de Europa"

Liberbank está en cotas similares a su particular crisis de credibilidad del 2017 -momento en el que la CNMV llegó a prohibir los cortos sobre su capital-. Junto a ella, Unicaja y Sabadell figuran entre las diez entidades europeas que presentan un mayor descuento sobre lo que valen sus libros. La firma que preside Manuel Azuaga es, de hecho, la cuarta más barata por esta variable por detrás de las dos alemanas y del italiano de Banco BPM. Con su balance actual, para que Unicaja reflejara en su cotización el cien por cien de lo que valen sus activos debería multiplicar por tres el precio de sus acciones, hasta los 2,43 euros. Ayer cerró en 0,78, tras perder en el año un 31%, la mayor a nivel nacional.

Entre los tres gigantes bancarios nacionales, la situación de CaixaBank difiere de la de Santander y BBVA, aunque por el descuento que presentan sobre su valor contable en los tres casos se puede decir que está en máximos -hasta el 39% en el primer caso, y el 35% en los dos grandes- desde el Brexit, en junio de 2016. No obstante, mientras que Santander y BBVA son los dos únicos bancos que registran ganancias en el año, del 6 y el 8%, respectivamente. CaixaBank es, por su parte, la tercera entidad más bajista de entre las grandes de Europa, con pérdidas del 19,5% frente a un sector que sube un 3% en el año.

Rentabilidades bajas

"La rentabilidad de entidades como Unicaja y Liberbank permanecerá débil por un periodo extenso ante tipos de interés muy bajos y un avance gradual de los costes de financiación que exprimirá sus ingresos", afirmaba un reciente informe de Moody´s. Ni Bankia, ni Sabadell, ni tampoco Unicaja o Liberbank cumplirán con sus planes estratégicos, según los expertos, extremo que han confirmado implícitamente las propias entidades. Sus balances, escorados hacia el préstamo hipotecario, sufren el desplome del Euríbor a mínimos históricos en negativo, en el -0,26%.