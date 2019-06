Sergio Avila (IG):"Se dan todas las condiciones para que el mercado del oro pueda seguir subiendo"

Pese a que inversores y analistas parecen estar descontando un acercamiento de posturas entre EEUU y China en la próxima reunión del G-20 en Tokio, las tensiones geoestratégicas siguen subyacendo en el mercado. Así lo entiende Sergio Avila Luengo, Analista de Mercado financieros en IG, que cree que el mercado se va seguir apoyando en las políticas de los bancos centrales.

¿Cómo espera que sean los meses de verano en el mercado?

Estamos en una situación en la que está saliendo bastante capital del mercado de acciones si nos fijamos en los flujos de salidas de inversiones y eso conlleva un repunte importante de las bolsas por estadística, como ya ocurrió en 2011 y 2016, cuando cayeron estos flujos de salida de las acciones y luego tuvimos un repunte de alrededor del 20% en bolsa. Sea como sea, el mercado se va seguir apoyando en las políticas de los bancos centrales. Además, creo que a partir de esta semana va a haber un acercamiento de posturas entre EEUU y China. Y es que, a pesar de que no va a haber ningún acuerdo, las presiones que están ejerciendo a Donald Trump las empresas estadounidenses van a hacer que haya un acercamiento de posturas entre los dirigentes de ambas naciones al reanudarse las conversaciones y que no se materialicen las amenazas de aranceles adicionales que se quieren introducir. Los inversores deberían estar tranquilos en este sentido. De hecho, una caída de volúmenes puede provocar que las subidas en bolsa sean más rápidas. Si estamos bien posicionados en valores y mercados con fortaleza no deberíamos tener problemas.

¿Qué valores ve más atractivos para invertir en este periodo estival?

Técnicamente los valores que más me gustan dentro del mercado español son Aena, Colonial, Ferrovial, Merlin, Faes y San José dado su aspecto técnico. Por sectores, el de utilities es el que mejor se encuentra en estos momentos, con Endesa llamando la atención dentro del mismo

Tras el profit warning presentado por Lufthansa, ¿ve alguna compañía que esté dando señales de fortaleza en el sector de las aerolíneas?

A día de hoy técnicamente no están dando señales de fortaleza y no creo que sea el sector en el que hay que posicionarse. Si que es cierto que hay algunas que están infravaloradas por fundamentales como es el caso de IAG, pero el hecho de que pueda seguir habiendo presión sobre ellas por las dudas que surgen no invita a invertir en ellas. Es más momento de esperar a pesar de que puedan estar baratas. Creo que a pesar de que compremos más caro, es preferible posicionarse en un valor cuando realmente nos da ya información de que pueda comenzar a subir dada su tendencia, que de hacerlo de manera precipitada. Así nos aprovechamos de no tener movilizado dinero en un valor que sigue cayendo. Me quedaría fuera de las aerolíneas de momento.

¿Y de IAG también?

Sí. Sigue estando bajista. Perdió zona de soporte importante y podría seguir cayendo más si hoy cede los 5 euros por título, nivel en el encuentra un importante soporte y del que está muy cerca.

El sector automovilístico se encuentra en una situación similar, ¿no?

Es un sector en el que están haciendo mella las dudas de lo que pueda ocurrir en lo referente a la guerra comercial. Además, también le está pasando factura el enfriamiento del crecimiento económico a nivel general que es lo que esta haciendo realmente que los bancos centrales estén bajando los tipos de interés. La menor demanda de automóviles y todo lo relacionado con el Dieselgate, le está pasando factura.

Entonces, ¿en qué sectores hay que fijarse?

Creo que es momento de fijarse en sectores defensivos, como el de las utilities, el de la construcción, algunos valores dentro del sector servicios... Es decir, descartar en definitiva todo aquello que pueda tener mayor volatilidad y que pueda sufrir por una guerra comercial que aún no ha terminado. A pesar de que pueda haber un acercamiento no creo que vaya a haber un acuerdo entre EEUU y China, sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump va a tener elecciones presidenciales en 2020 y le interesa que todavía se siga hablando de la presión que está ejerciendo sobre China. Todo eso puede seguir haciendo mella en el sentimiento de crecimiento económico a nivel general y algunos sectores como los que hemos comentado pueden sufrir en ese sentido

¿Es hora de entrar en sectores como el de la construcción e infraestructuras? ¿Qué valores le interesan de este ámbito?

Ferrovial, por ejemplo. Técnicamente sigue estando en tendencia alcista a pesar de que por fundamentales podría esta ligeramente sobrevalorada por descuento de flujos de caja. Pero al final el mercado es soberano. Los inversores siguen comprando el valor y han llevado a la compañía a superar importantes resistencias que me hacen pensar que podría tener recorrido hasta los 24,17 euros, por eso me parece muy interesante. Con San José me ocurre igual. Es una compañía más pequeña, pero también está teniendo buen comportamiento. Dentro del sector inmobiliario destaca Colonial y Merlin, que se aprovechan de que pueda haber tipos muy bajos en el mercado. El hecho de que se puedan reducir el precio del dinero puede derivar en una mayor demanda de hipotecas y eso acabe derivando en mayores ventas dentro del sector de la construcción.

En una situación similar se encuentran las empresas de torres de telecomunicaciones, ¿no?

Sí, Cellnex es el mejor ejemplo. Ha registrado una gran subida a lo largo del año (sus títulos se revalorizan más de un 60% en bolsa en el año). Podría tener recorrido, pero el hecho de que se encuentre lejos de los niveles de soporte a mi no me convence. Sería más un valor para entrar si hay una corrección desde los máximos del viernes hasta los 29,6 euros por lo menos, porque creo que ha subido ya con mucha fuerza y ha empezado a estar sobrevalorada por descuentos de flujos de caja. Hay que tener bastante precaución porque creo que la subida fue muy brusca

¿Estamos a tiempo de entrar en oro o ya ha corrido demasiado?

Sí, es momento de entrar en oro. El metal acaba de superar una resistencia semanal muy importante y la posibilidad de que la Reserva Federal pueda bajar más los tipos de interés y que con ello empuje más a la baja al dólar, sumado a los efectos perniciosos derivados de la guerra comercial, está favoreciendo el repunte del metal precioso. Todo hace indicar que el precio del oro vaya a seguir subiendo hasta el entorno de los 1.600 dólares. De hecho, creo que los inversores van a seguir buscando refugio en este activo en vez de en otros como los bonos, que ya han subido mucho. Se dan todas las condiciones para que el mercado del oro pueda seguir subiendo.