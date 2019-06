Las gestoras de las aseguradoras frenan la salida de dinero de los fondos de bolsa

Ángel Alonso Madrid

En un semestre marcado por los reembolsos netos en los fondos de renta variable, el único grupo de gestoras que consiguen situarse entre los que captan dinero en estas categorías es el de las firmas de inversión de las compañías aseguradoras.

Mapfre AM, Santalucía AM y Mutuactivos –la gestora de Mutua Madrileña– se sitúan entre las cinco que más suscripciones netas han obtenido hasta mayo, según los últimos datos de Inverco, con 32 millones, 30,4 millones y 27,8 millones de euros, respectivamente, solo por detrás de BBVA y Kutxabank (ver gráfico). Cifras reducidas pero que indican la contención de inversores que han logrado.

El trasvase de los ahorradores más conservadores a los fondos de renta fija ha afectado de esta forma en menor medida a este grupo de gestoras, que ya representan un 3,26 por ciento de cuota de mercado de la industria de inversión en España. En el año, solo han sufrido tres millones de euros de reembolsos netos, en el conjunto de todas las categorías, según los datos hasta mayo de VDOS.

El carácter ya de por sí conservador de las aseguradoras impregna las decisiones de inversión de estas firmas, que en los últimos años han apostado por la gestión de activos como segmento de negocio, mediante el fichaje de profesionales de reconocido prestigio como José Luis Jimémez en el caso de Mapfre AM o de Gonzalo Meseguer en el caso de Santalucía AM. Mutuactivos, que compite con las nueve grandes gestoras por volumen de activos, fue pionera en tener un equipo de gestión potente hasta el punto de que otras firmas como Bestinver le han robado profesionales de su equipo.

Las operaciones corporativas están siendo otra vía de crecimiento para las aseguradoras, como Mutuactivos con EDM y Alantra o Santalucía con Aviva Investors España y Alpha Plus.

¿Cómo han conseguido obtener suscripciones netas en fondos de bolsa cuando la mayoría de inversores se está decantando por los de renta fija? "Tenemos una base de partícipes muy fiel que entienden las ventajas de la inversión a largo plazo y, por tanto, tienden a no comportarse de forma oportunista con su ahorro", señala en Santalucía AM. En Mapfre AM explican que el crecimiento se debe a su apuesta por la plataforma de fondos internacionales en Luxemburgo, donde "estamos preparando el terreno para la distribución nacional e internacional".

Santalucia Renta Variable Internacional, Mapfre FondAmérica y Mutuafondo Bolsa son los productos que destacan las gestoras como los que mejor han funcionado en captaciones en el semestre, un período en el que los productos de renta fija han sido las estrellas en captaciones entre los inversores.