Sergio Avila (IG): "Lo más probable es ver una vuelta a los 6,60 euros en Telefónica"

El incremento de las tensiones geoestratégicas y comerciales en las últimas sesiones ha vuelto tensionar a unos índices en los que, sin embargo, aún se pueden encontrar oportunidades. Sergio Avila Luengo, Analista de Mercado financieros en IG, analiza a los principales protagonistas del mercado español en busca de dichas oportunidades.

¿Cómo interpreta las últimas caídas en bolsa? ¿Hay que empezar a preocuparse?

El mercado se ha recuperado con mucha fuerza de las caídas vistas a finales del año pasado. Y ahora estamos en una situación en la que nos entran las dudas sobre cómo actuar. No se sabe si hay que hacer caso al refrán y vender en mayo o esperar a que haya una corrección mayor para posicionarnos a largo plazo. Yo creo que efectivamente, a priori habría que pensar que de momento estamos viendo una corrección sana tras unas fuertes subidas. Los principales índice de bolsa están tratando de aliviar la sobrecompra que hay según algunos indicadores técnicos, pero por ahora es una simple recogida de benéficos aún. Sin embargo, sí que es cierto que empiezan darse cosas que me empiezan a preocupar con respecto a la situación que teníamos anteriormente

¿Qué es lo que más le preocupa?

Las ganancias en bolsa de los últimos meses han venido motivadas por dos cuestiones. Por un lado el mercado anticipaba que la Reserva Federal no iba a subir los tipos o que incluso los podría bajar durante 2019. Y por otro, el mercado empezaba a descontar que podría haber una buena tónica entre el gobierno de EEUU y el de China de cara a las negociaciones que se están llevando a cabo entre ellos en materia comercial y que estas podrían acabar con un acuerdo firmado que eliminase las dudas sobre el crecimiento global y que no penalizase más a la economía. Pero el giro de los acontecimientos de la última semana ha incrementado la tensión comercial entre China y EEUU y esto sí que podría ser realmente preocupante para la economía a nivel global. De hecho, podría acabar provocando que lo que parece una simple corrección acabe siendo algo mucho mayor.

Todos sabemos las consecuencias negativas de la guerra comercial pero, ¿no deja alguna oportunidad de entrada en algún valor o sector concreto?

Yo ahora mismo esperaría un poco más a que la corrección llegara a su fin. Sería lo ideal. Sin embargo, en el contexto actual si hay alguien que quiere entrar ahora debería pensar más en sectores defensivos como el eléctrico, que sería uno de los señalados en ese sentido. Continúa dentro de un gran canal alcista de largo plazo en gráfico semanal, sigue estando por encima de la media de 200 semanas, lo cual es algo interesante. Si sigue manteniéndose por encima de esta media puede ser uno de los sectores más a tener en cuenta. Por el contrario, si hubiera un acercamiento de posturas, ya hay más opciones y me iría a sectores más cíclicos y agresivos.

Dentro de esos sectores más cíclicos, que empresas le llaman más la atención

Uno de los sectores que se ha visto más penalizado en los últimos tiempos es el sector de comercio y finanzas. Puede ser una alternativa si las cosas van bien entre China y EEUU. El gráfico está mejorando, se sitúa por encima de la media de 200 sesiones y ha llegado a superar al alza la tendencia bajista. Si nos fijásemos en el gráfico del sectorial, si supera los 220 puntos si que podríamos empezar a buscar valores que den señal de compra dentro del sector.

¿Usted buscaría una oportunidad en la banca?

Yo llevo siendo muy negativo en el sectorial bancario desde hace mucho tiempo y todavía lo sigo siendo No me da ninguna confianza por varios motivos, sobre todo porque los tipos de interés en Europa van a seguir estando bajos y sus márgenes de beneficio, por tanto, no van a mejorar como se esperaba. De manera que aún no somos partidarios de entrar en banca aunque si que haya valores como Santander que por fundamentales podrían estar infravalorados. Pero al final es muy importante el momentum a la hora de hacer una operación. Están muy bien los fundamentales, pero si el momentum no acompaña y el mercado esta negativo en un sector o un valor, pues es preferible esperar o incluso comprar valores cuando estén más caros después de que ya hayan hecho suelo y hayan empezado a rebotar pero tengamos la certeza de que la tendencia ha cambiado.

¿Ocurre algo similar con Telefónica?

La teleco tuvo intento de superar máximos este año que parecía que podía devolverle algo de atractivo para incluirla en las carteras de los inversores pero a partir de ahí, fue abajo, perdió los niveles de stop que se habían puesto muchos profesionales y también zonas de importantes soporte como la que podría suponer el entorno del 38.2% de la subida anterior, la media de 200 sesione... Además, las últimas recomendaciones de los bancos de inversión han servido para bajar su precio objetivo, así que lo más probable es ver una vuelta a los 6,60 y eso supondría una fuerte penalización también para el Ibex.

¿Entre los grandes valores del Ibex con cuál se queda?

Iberdrola es la única que esta positiva y que creo que va a seguir dando noticias positivas. Al ser un valor que pertenece a un sector defensivo, si hay una penalización global, será uno de los valores que menos se vea afectado en ese sentido. El único problema que le veo es que ha llegado a cotas bastante altas y que hay ciertos indicadores técnicos nos indican que, o se va a mantener en un rango lateral durante un tiempo o podría verse incluso penalizada. Es un valor a más largo plazo porque por fundamentales está infravalorada y si se atiende a sus flujos de caja también se puede encontrar mucho valor en ella pero si que es cierto que podrías verse a corto plazo una corrección dada la sobrecompra si el mercado al final no acompaña. Creo que es momento de cubrir posiciones a corto plazo en este valor

Que valores por fundamentales y por técnico tiene más atractivo en la actualidad para un inversor que aún no haya tomado posiciones

A nivel general yo me decantaría por Naturgy e Iberdrola, esas serían mis dos principales compañías a tener en cuenta. Iberdrola por lo que te comentaba anteriormente y Naturgy más por técnico que por fundamentales. De cara a futuro puede tener un precio superior al actual si se tiene en cuenta su flujo de caja. Podemos marcarle un objetivo en el entorno de los 32 euros por descuento de flujos de caja. También me gusta Cellnex, que en este caso se está comportando muy bien y que por fundamentales ofrece una oportunidad, es uno de los valores a tener en cuenta por técnico y por fundamentales

Y que valores que ni se te ocurra tocar por mucho que haya caído

Muchas veces los inversores solo compran y se ponen alcistas porque un valor ha caído demasiado en bolsa y eso no debería ser así. Ence es un valor en el que no entraría pese a las caídas. Ha perdido la zona de soporte clave que encuentra en los 5.18 euros y el tema de Pontevedra le afecta bastante. Viscofan se encuentra en una situación similar. Pese a estar en un sector refugio como es el de la alimentación, su aspecto técnico se esta viendo muy perjudicado y de momento no lo tocaría para nada porque en breve podría atacar el soporte de los 47,32 euros y de perderlos nos podríamos ir bastante más abajo hacia los 38 euros más o menos.