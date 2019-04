Con el acuerdo comercial EEUU-China al 90% las bolsas se dirigen a máximos

¿Complacencia? Sí, pero el mercado se va a máximos y aún hay algo que ganar. ¿Riesgo de caída? Mucho. Este es básicamente el sentir tras una jornada en la que las principales plazas de todo el mundo han firmado. La aparente proximidad del acuerdo final entre China y Estados sirvió como coartada para unos ascensos que permiten al inversor pensar en una vuelta a los máximos históricos de Wall Street y a los altos de 2017 en el Viejo Continente.

Los índices europeos se reafirmaron en sus máximos del año y, de hecho, sólo el Ibex se encuentra por debajo de esos niveles pese a anotarse en la sesión más de un 1%, superando, además, la barrera del 10% de rentabilidad en lo que va de año.

"Estos ascensos llevaron a las bolsas a presionar resistencias como son los 3.420 puntos del EuroStoxx 50 o los 9.535 del Ibex, cuya ruptura es de todo menos algo bajista para la bolsa y abre la puerta a un contexto de continuidad del movimiento alcista que nació en los mínimos de la semana de Navidad", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Así, en Europa ahora los objetivos "están puestos en los máximos alcanzados en 2017, que todavía están a casi un 8% de subida", añade el experto, mientras que el soporte que cancelaría esta posibilidad está en los 3.270 enteros, que está 5 puntos porcentuales por debajo. Por tanto, "deja una ecuación rentabilidad-riesgo que no convence", advierte Cabrero. Este recorrido, no obstante, es 4 veces mayor al que ofrece el mercado director, Wall Street, cuya principal referencia, el S&P 500, sólo se encuentra a 2 puntos porcentuales de su particular plusmarca. "Sin olvidar que se puede batir este techo", recuerda el experto.

El pacto, si finalmente se cierra, llega más tarde de lo previsto inicialmente, pero llegará, según Myron Brilliant, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien ha declarado que "el 90% del acuerdo está hecho, aunque el 10% restante es la parte más difícil".

Además del avance comercial, las compras se han estado apoyando en los datos macro procedentes de China. El lunes se publicaba el PMI manufacturero de marzo, que frenó la caída de este indicador adelantado que recoge una encuesta a empresarios y que volvía a situarse por encima de los 50 puntos, lo que aleja los riesgos de una caída en la actividad industrial del gigante asiático. Asimismo, hoy se anunciaba el mismo dato con referencia al sector servicios, que marcó su cota más alta de los últimos 14 meses.

También se conocieron estas mismas referencias en distintos países de la eurozona, que han sido igualmente positivos, lo que ha mantenido a flote a los índices compuestos pese al retroceso de la industria. Al otro lado del Atlántico, el indicador compuesto también quedó por encima de las estimaciones mientras que el informe de empleo privado indicó que se cerró marzo con 129.000 nuevos empleos, por debajo de los 184.000 previstos.

Estos buenos datos taparon el tira y afloja entre Reino Unido y la Comisión Europea o, más bien, entre Theresa May y Jean Claude Juncker, presidente del organismo europeo, el cual ha rechazado una eventual prórroga adicional a partir del 12 de abril si la Primera Ministra británica no consigue una mayoría para aprobar un acuerdo de salida de la UE en la Cámara de los Comunes.

IAG, las acereras y la banca

En el parqué español, casi todos los valores del Ibex cotizaron en verde al cierre de la sesión, con especial intensidad en IAG, que se anotó casi un 5% gracias al optimismo en torno a un Brexit suave que no se dilate en el tiempo. Y esto, pese a que el precio del petróleo ronda ya los 70 dólares por barril de Brent, el mayor nivel desde noviembre.

El selectivo nacional también fue empujado al alza por las dos siderúrgicas, que se anotaron casi un 3% en el caso de ArcelorMittal y un 1,6% en el de Acerinox. Estos rebotes fueron causados por, por un lado, la cercanía del acuerdo comercial entre China y EEUU y, por otro, el cierre de 56 presas de relaves (almacenan agua con los desechos tóxicos de las minas) en Brasil por parte de las autoridades, lo que eleva las dudas sobre la oferta productiva. Por último, también la banca sirvió de catalizador de las compras del Ibex continuando con su remontada. Sabadell se revalorizó más de un 4% mientras que Santander, que anunció su nuevo plan estratégico, se apuntó un 1,8%.

El euro rebotó frente a sus principales cruces gracias a la macro y, sobre todo, al mal dato de empleo en EEUU que tendrá que confirmarse, eso sí, con el registro oficial que se publicará mañana.