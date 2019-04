Bruselas mantiene la fecha límite del Brexit: "Si el 12 de abril no hay mayoría en el parlamento, no habrá una nueva extensión"

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha rechazado la nueva petición de Theresa May de una nueva ampliación corta del Brexit -hasta el 22 de mayo para no tener que participar en las elecciones europeas- tras ser rechazado por tercera vez en el Parlamento británico el acuerdo negociado con Bruselas. El jefe comunitario ha dicho que "si el 12 de abril no hay mayoría en el Parlamento británico, no habrá extensión", durante su intervención en el Europarlamento. Juncker ha argumentado su negativa en que "no vamos a poner en juego las elecciones y el funcionamiento de la Unión Europea".

El 29 de marzo se esfumó como el día que no ocurrió el Brexit y la Unión Europea no está dispuesta a que el divorcio se vuelva eterno. Theresa May ante la oposición del parlamento británico, su propio partido y casi su gabinete intenta ganar tiempo con una nueva petición de extensión que salve el 12 de abril como fecha límite.

Con el parlamento en contra, May ha pedido a los laboristas negociar un acuerdo para superar la negativa de los comunes. "Lo mejor que puede hacer Reino Unido es aprobar el actual acuerdo, hay días suficientes y si May obtiene una mayoría podríamos aceptar una prórroga el 22 de mayo", ha asegurado Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, durante la sesión plenaria del europarlamento.

Pero el jefe comunitario se ha mostrado inflexible con la pretensión de la primera ministra de volver alargar los plazos. "Sabemos las mayorías que hay en el Parlamento británico y si el 12 de abril no hay una para aprobar el actual acuerdo de salida no habrá más extensiones", ha subrayado.

Juncker ha establecido la línea y fecha roja para no poner en juego "las elecciones y el funcionamiento de la Unión Europea". Este día es el que decide si Reino Unido participa en los comicios europeos. Para May una extensión hasta el 22 de mayo significaría una fuerza de presión para llevar al país a unas elecciones europeas y seguir como miembro de la UE, para horror de los brexiteros.

"Si May obtiene la mayoría, no hay problema para extender los plazos al 22 de mayo", ha indicado. Juncker ha lanzado un recado a May. Para la cumbre de líderes de la próxima semana, "escucharemos a May y decidiremos el camino a seguir. estamos trabajando para evitar un no acuerdo, pero estamos preparados para ello".

Juncker ha señalado que "estamos abierto a todas opciones que Reino Unido se mantenga en la unión aduanera o siga en el mercado común, y lo empezaremos hablar cuando se firme el acuerdo".

Además, ha apuntado que la responsabilidad es de Reino Unido y ahora un no acuerdo es "la hipótesis más probable".

La cara de la Comisión Europea ha mostrado seguridad ente este escenario recordando que hay protocolos temporales para garantizar los derechos de los ciudadanos, mantener el espacio aéreo y la seguridad compartida.

Pero ha remarcado que Reino Unido está comprometido a respetar sus obligaciones financieras con la Unión Europea, garantizar los derechos de los ciudadanos europeos y dar una solución a la frontera en la isla de Irlanda.

Reino Unido debía salir de la UE el pasado 29 de marzo, pero May consiguió una prórroga que podrá extenderse hasta el 22 de mayo solo si antes del 12 de abril consigue sacar adelante de alguna forma el acuerdo de retirada.