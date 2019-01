El 'acelerón' de la Fed en la reducción del balance amenaza con causar nuevos terremotos en las bolsas

En octubre de 2018 la bolsas mundiales comenzaron a temblar. La volatilidad invadió los parqués y las correcciones hicieron su aparición por todo lo alto. El S&P 500 cayó cerca de un 7% arrastrando al resto de bolsas, como fue el caso del Ibex 35, que se dejó 5,3% (la corrección se extendió en diciembre). Justo en ese mes, la Fed apretó el turbo en la reducción de balance, con una caída que rozó los 50.000 millones, el tope mensual que se ha marcado el organismo en un programa de normalización que continuará hasta que el balance alcance el tamaño 'adecuado'. El proceso sigue adelante y aunque ahora domina una calma tensa en los mercados, son pocos los que dudan de que las turbulencias pueden reaparecer.

Aunque la reducción del balance a un ritmo de 50.000 millones (aproximado) de dólares mensuales está endureciendo las condiciones financieras, las subidas de tipos de la Fed o el miedo a una desaceleración de la economía, probablemente, hayan influido también en el empeoramiento de las condiciones financieras que han propiciado fuertes turbulencias en los mercados.

Todos esos factores han podido ser decisivos, pero llama la atención la fuerte correlación que muestra la cotización de los grandes índices de Wall Street y la tendencia del balance de la Fed (como se puede ver en el gráfico anterior). Esta correlación, aunque no implique causalidad, es como mínimo llamativa.

La hoja de ruta de la Fed con su balance alcanzó su máxima velocidad en octubre de 2018 (comenzó en octubre de 2017), cuando las bolsas mundiales sufrieron el primer vapuleo fuerte. El organismo monetario impuso un cantidad mensual de 6.000 millones (mensuales) que se debían ir dejando de reinvertir en bonos del Tesoro de EEUU. Este tope se ido ha ido ampliando en tramos de 6.000 millones de dólares cada tres meses durante un año hasta que la cantidad total ha alcanzado el máximo de 30.000 millones de dólares.

Para la deuda respaldada por hipotecas (MBS), los topes empezaron en 4.000 millones y se han ido incrementado en esa cantidad, de igual forma, cada tres meses durante un año hasta que el monto ha sumado 20.000 millones de dólares por mes. Ahora, el balance mengua cada mes en unos 50.000 millones de dólares (30.000 de bonos del Tesoro y 20.000 de MBS). En octubre de 2017 el balance era de 4,5 billones de dólares, mientras que hoy ha caído hasta los 4 billones casi raspados. El propio Trump llegó a expresar su malestar por el 'elevado' ritmo de la reducción del balance.

I hope the people over at the Fed will read today's Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don't let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B's. Feel the market, don't just go by meaningless numbers. Good luck!