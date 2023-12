El recorrido de la bolsa europea podría retrasar el 'alto en el camino' del Ibex 35

Tras cinco semanas consecutivas al alza, a nadie le cabe duda de que el Ibex 35 vive un estado de euforia que no se veía en el selectivo español en mucho tiempo. De hecho, este mes de noviembre, el selectivo en su versión con dividendos logró romper su resistencia histórica creciente, que sitúa al índice en subida libre absoluta, y el Ibex 35 logró recuperar niveles previos a la aparición del Covid-19, es decir, no vistos en el último lustro.

Una dinámica que invita a ser conscientes de la situación y a empezar a pensar en el momento en el que los alcistas del selectivo español podrían tomarse un (merecido) descanso para hacer un alto en el camino. "Las primeras pistas las encontraremos en cuanto el Ibex 35 pierda al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior, los últimos en los 10.050/10.080 puntos, algo que además provocaría el cierre de un hueco alcista que en tal caso sería el clásico gap de agotamiento", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

"Ahora bien", continúa el experto, "mientras no se cancele esa serie alcista la situación de alegría y alboroto se mantendrá intacta y hay que seguir disfrutando de las compras realizadas semanas atrás".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Y es que, pese a que la sobrecompra acumulada es digna de la de finales de 2020, tras la fuerte subida que tuvo lugar cuando salió a escena la vacuna de Pfizer, las últimas veces que ha habido una situación parecida de sobrecompra extrema no impidieron que el Ibex 35 siguiera avanzando antes de las caídas, "de ahí que no me sorprendería que pudiéramos ver niveles sobre los 10.100 puntos antes de que asistamos a un cierto agotamiento comprador que provoque una corrección de ese calado", explica Cabrero.

Para diciembre Europa tiene deberes

Si bien es cierto que el Ibex 35 ha cumplido ya y ha recuperado esta semana pasada la zona de resistencia de los 10.100 puntos, también lo es que en Europa, aun hay tareas pendientes para este mes de diciembre, como es el recuperar la zona de donde cotizaba el EuroStoxx 50 antes de la crisis de Lehman Brothers.

Mientras los principales índices estadounidenses no alcancen los máximos que establecieron a finales de 2021, como son los 16.784 del Nasdaq 100 o los 4.818 puntos del S&P 500, no se podrá hablar de un techo de mercado.

"La buena noticia ahora es que esos niveles de 2021 en Wall Street todavía no han sido alcanzados, por lo que si en próximas sesiones asistimos a una caída en las bolsas deberán verla como una nueva oportunidad para aumentar posiciones en busca de ese recorrido alcista adicional que en estos momentos sería del 6% y que sería más si hubiera una caída".

En Europa esa subida encajaría a la perfección con los deberes pendientes que también tiene el EuroStoxx 50 hasta los 4.620 puntos, que es donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers y está la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021.