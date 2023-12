El Ibex 35 cerrará el primer año de toda su historia sin cambiar de empresas

En las tres décadas de vida que tiene el Ibex 35, han pasado unas 70 compañías distintas por el índice. En cada uno de estos años se ha ido transformando para tratar de reunir a las 35 empresas con más liquidez de la bolsa española, aquellas en las que es más sencillo comprar y vender con precios más estables. Las decisiones las toma un comité de expertos en revisiones trimestrales -también hay reuniones extraordinarias-, en las que, hasta ahora, siempre, cada año sin excepción, anunciaban algún cambio en su composición. Pero este puede ser el primero en el que el Ibex cierre el año con las mismas empresas con las que lo empezó, sin ninguna entrada ni salida.

Este hito debe confirmarse el próximo 11 de diciembre, cuando se celebrará la última revisión del índice del año. En la cita no deberían anunciarse cambios, ya que no hay ninguna cotizada que cumpla los requisitos para entrar actualmente al Ibex. La bolsa española se encuentra en un momento en el que falta cantera para entrar el índice.

Las últimas empresas que se incorporaron al principal indicador de la bolsa española fueron Unicaja y Logista, en diciembre de 2022 para sustituir a Siemens Gamesa -excluida de bolsa por su matriz- y PharmaMar. Ese mismo año también entraron Sacyr y Acciona Energía, con la salida de Almirall y CIE. El año pasado fue precisamente uno de los que más cambios sufrió el Ibex en la última década (ver gráfico).

Las claves de la próxima reunión

Es muy poco probable que la próxima semana se anuncie algún cambio entre los valores del índice, ya que las 35 empresas que lo conforman ahora ya son las que más dinero han movido de media en los últimos seis meses -el periodo que analiza el comité-.

En el puesto número 36 se situaría, como primera opción, Applus, pero sus volúmenes ahora están distorsionados en mitad de la guerra de opas que mantienen Apollo y Amber -a través de los fondos ISQ y TDR- por hacerse con la empresa, y puede acabar finalmente siendo excluida de bolsa. Le sigue de cerca Almirall, aunque de momento no tendría opciones de regresar tras salir en julio de 2022.

A estas dos firmas les falta tamaño. La negociación es una de las variables principales para medir la liquidez, el baremo que decide los cambios en el índice, pero no es el único. Para entrar también es necesario contar con una capitalización mínima. Y ni Applus ni Almirall la tienen ahora. Aquí la norma exige que la capitalización media de los últimos seis meses -ajustada al capital que circula libremente en bolsa- represente al menos un 0,30% del valor total medio del índice en el mismo periodo. Ambas están por debajo, con un 0,26% y un 0,22% en cada caso.

La primera en cumplir esta condición, entre las posibles candidatas, sería Viscofan, pero su negociación es ahora insuficiente para que vuelva al índice dos años después de su salida.

Tras muchos meses acumulados de sequía de salidas a bolsa, habrá que esperar a la nueva hornada -estarían trabajando en posibles debuts empresas como Puig, Cirsa o Restaurant Brands Iberia, entre otras muchas que no tienen fecha aún- para ver si alguna aspira al Ibex. Dependerá en gran medida no solo de su valoración, sino también del capital que se saque a bolsa ya que eso será clave para la liquidez.

Entre las integrantes actuales del índice tampoco hay ninguna empresa que estén en excesivo peligro a falta de competencia. Es cierto que Meliá incumple el criterio de capitalización. Este es un motivo para expulsar un valor, pero el comité no está obligado a hacerlo. No es algo decisivo para salir, mientras que sí para entrar. De hecho, Meliá lleva mucho, mucho tiempo con una capitalización que podría justificar su salida y, sin embargo, en todas las revisiones se ha decidido mantenerla en el Ibex por su negociación muy superior a la de posibles aspirantes.

Cambios de ponderación

Aunque las empresas del Ibex no hayan cambiado, el índice sí se ha transformando internamente desde que arrancó el año. Como la mayoría de grandes índices bursátiles, las empresas no están equiponderadas, no pesan lo mismo. Y eso influye mucho en el comportamiento. El más claro ejemplo en el mundo es el Nasdaq, en el que las conocidas como siete magníficas (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Microsoft y Tesla) llegaron a pesar tanto que los cuidadores del índice tecnológico tuvieron que realizar un ajuste este año para abordar la excesiva concentración.

A principios de año, Iberdrola era la empresa que claramente pesaba más en el Ibex, en torno a un 15% según datos a Bloomberg, abriendo una brecha de 5 puntos porcentuales con Santander e Inditex. Pero el alza superior al 50% de la textil en bolsa este año la sitúa ya segunda (con un 13,6%) y a solo 20 puntos básicos de Iberdrola. Les siguen Santander, BBVA, Amadeus, CaixaBank y Cellnex. Por la cola sigue Meliá, aunque la caída en las renovables ha situado a Solaria y Acciona Energía justo después, mientras que en enero Rovi y Sacyr pesaban menos que ambas.