¡El rally ha sido fascinante, pero quedan deberes pendientes del 6%!

Las bolsas de ambos lados del Atlántico han rubricado un fascinante mes de noviembre, en el que hemos visto un rally adelantado de Navidad que encaja a la perfección con la hipótesis que hace meses vengo manejando, que defendía y sigue defendiendo que me sorprendería mucho que veamos un techo de mercado y correcciones sostenibles en el tiempo mientras los principales índices estadounidenses no alcancen los máximos que establecieron a finales de 2021, como son los 16.784 del Nasdaq 100 o los 4.818 puntos del S&P 500.

Es por ello que la fase de corrección que vimos en las bolsas durante los meses de agosto, septiembre y octubre la vi en todo momento como una simple consolidación o pausa previa a un nuevo impulso alcista que debería ir a buscar esos altos históricos y, por tanto, como una oportunidad de compra, algo que me encargué de insistir en mis últimas columnas de opinión y distintos análisis estratégicos.

Sin embargo, de lo que me siento más orgulloso es del mensaje que lanzamos a nuestros estimados suscriptores de Ecotrader el pasado 23 de octubre a las 17:12 horas y que rezaba así: "Aquellos que hayan tenido paciencia durante estos últimos meses, guardando munición en forma de liquidez, están de enhorabuena ya que el EuroStoxx 50 ha alcanzado finalmente la zona de los 3.900/4.000 puntos (mínimos de este lunes en 3.993 puntos), que es la que venía insistiendo que había que esperar antes de comprar de nuevo bolsa europea con una vocación de medio plazo. Todavía no se puede descartar que pueda alcanzar los 3.900 puntos, lo que daría un margen de caída adicional del 2,50%, pero ya estamos en zona de compra de bolsa europea. Al otro lado del Atlántico el S&P 500 ya ha alcanzado el ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos del año pasado, tras tocar los 4.190 puntos. Es cierto que el Dow Jones Industrial todavía no ha alcanzado la base del canal en los 32.500 puntos, que sería el margen de caída adicional del 2% que aún podríamos tener, pero ya estamos en zona de compra".

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

No importa la maestría del acierto en la estratégica, importa la resonancia de haberlo contado a los lectores de elEconomista y eso se lo atribuyo a Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista y asesor del fondo Tressis Cartera Eco 30.

La buena noticia ahora es que los máximos de 2021 en Wall Street todavía no han sido alcanzados, por lo que si en próximas sesiones asistimos a una caída en las bolsas deberán verla como una nueva oportunidad para aumentar posiciones en busca de ese recorrido alcista adicional que en estos momentos sería del 6% y que sería más si hubiera una caída.

En Europa esa subida encajaría a la perfección con los deberes pendientes que también tiene el EuroStoxx 50 hasta los 4.620 puntos, que es donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers y está la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100