La sobrecompra no impide al Ibex fijarse un nuevo objetivo: los 10.100 puntos

Las fuerzas entre alcistas y bajistas se mantienen muy igualadas. Y es que, tras el rally de las últimas semanas, y pese a que la dinámica sigue siendo prominentemente alcista ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal ya ha terminado con el endurecimiento de las políticas monetarias, los toros de las bolsas empiezan a mostrar ciertos signos de agotamiento dada la sobrecompra que se ha acumulado en el últimos mes.

El alcance de los 10.000 puntos en el Ibex 35 ha supuesto la consecución del objetivo que tenía el selectivo español entre ceja y ceja desde marzo de 2020. Desde esa fecha, el índice había sido incapaz de cotizar por encima del entorno donde se movía antes del Covid-crash, algo que puede conseguir si da un último empujón y alcanza los 10.100 enteros.

Sin embargo, el alcance de estas cotas ha servido también para escenificar la sobrecompra que presenta el indicador nacional tras la fuerte subida que lleva acumulada desde finales de octubre, la mayor de los últimos doce meses. "Recuerdo una similar a finales de 2020, tras la fuerte subidas que generó la aparición de la vacuna de Pfizer. Luego se asistió a una caída del Ibex 35 del 10% para eliminar ese estado de sobrecompra", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

"La buena noticia es que antes de que eso ocurriera la sobrecompra extrema no impidió que el Ibex 35 siguiera avanzando, de ahí que no me sorprendería que pudiéramos ver al selectivo seguir avanzando sobre los 10.000 puntos antes de que asistamos a un cierto agotamiento comprador que provoque una corrección de ese calado", señala el experto.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35.

En Europa, a pesar de las dos últimas sesiones en las que el EuroStoxx 50 ha optado por tomarse un cierto respiro, la principal referencia europea mantiene vivo el movimiento alcista que inició a finales de octubre desde la zona de soporte de los 4.000 puntos, y "en próximas sesiones podría ir a buscar objetivos en la zona de los 4.500 y los 4.630 puntos, que están a un 3 y un 6% respectivamente", señala Cabrero.

Cómo operar con una sobrecompra como la actual

En el entorno de mercado en el que se mueven los selectivos europeos tras el último arreón alcista de noviembre para encontrar pistas que apuntarían hacia una consolidación o alto en el camino habría que esperar a a ver al Ibex 35 perdiendo al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior, los últimos en los 9.920 puntos.

"Mientras no ocurra eso la situación de alegría y alboroto se mantendrá intacta y hay que seguir disfrutando de las compras realizadas semanas atrás", arguye Cabrero mientras explica que eso solamente ha sucedido en una ocasión en todo el ascenso, pero fue en la parte inicial del mismo y, por tanto, no revestía peligrosidad.

Para nuevas compras, "piensen que en estos momentos la distancia hacia el stop, que se encuentra en los mínimos del 26 de octubre en los 8.879 puntos, es ya superior al recorrido o recompensa hasta el objetivo inicial de los 10.100 puntos. Por tanto, es hora de disfrutar más que de comprar y para esto último es necesario que se forme una consolidación que permita subir ese stop o que elimine la sobrecompra. Todo a su debido tiempo", incide el experto que pide "paciencia" para valorar objetivos más ambiciosos como los altos de 2017 y de 2015 en los 11.185 y 11.875 puntos.

