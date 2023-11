Suelo en la corrección bajista y potencial superior al 10%

Por primera vez en catorce semanas las principales bolsas mundiales han logrado cerrar la semana por encima de los máximos de la semana anterior, algo que nos indica que ya hemos visto un probable suelo en el proceso correctivo que iniciaron el pasado mes de julio.

Esto encaja a la perfección y refuerza la hipótesis alcista que vengo manejando e insistiendo desde hace semanas, concretamente aquella que defiende que esta fase correctiva vista en las bolsas era temporal y previa a un nuevo movimiento al alza que, en el caso de Wall Street, debería llevar a sus índices a la zona de máximos históricos del año 2021, que todavía se encuentran a un 12% de niveles actuales.

Les aseguro que el contraataque alcista visto esta semana no me sorprende y, de hecho, era lo que favorecía que podía suceder en cualquier momento después de que el EuroStoxx 50 hubiera alcanzado la zona de mínimos de marzo en torno a los 4.000 enteros y al otro lado del Atlántico, un índice que por técnico suele hacerlo muy bien como es el Dow Jones Industrial, alcanzara la zona de los 32.300 puntos, que era la que sugería esperar para comprar de nuevo bolsa estadounidense con la única condición de que el Nasdaq 100 no perdiera el soporte clave de los 13.800 puntos, que hasta la saciedad he repetido que mientras este soporte no fuera cedido había que estar tranquilos y pensar más en comprar que en vender.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

Esto último puede comprobarse fácilmente si repaso los titulares de mis últimas columnas de opinión y análisis estratégicos que cada semana publico para mis estimados suscriptores de Ecotrader y lectores de elEconomista.es.

Hace ahora un mes indicaba en el titular que "¡A un 3% de la zona de compra no se debía claudicar!", el 14 de octubre el titular fue "La paciencia es la gran virtud del 'trading'", el 20 de octubre titulé "Es hora de escribir la carta a los Reyes Magos" y la semana pasada el titular fue que "Hace tres meses hubieran firmado comprar aquí".

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

Operativamente, con la información que tenemos en estos momentos, que permite identificar un posible suelo y stop en los mínimos vistos el 27 de octubre, como son los 4.100 del S&P 500, los 32.327 del Dow Jones Industrial, los 14.058 puntos del Nasdaq 100, los 3.993 puntos del EuroStoxx 50 o los 8.879 del Ibex 35, y buscando como primer objetivo en próximas semanas los máximos de este año en Europa y los altos de 2021 al otro lado del Atlántico, entiendo que la ecuación rentabilidad-riesgo es atractiva y lo será más si en próximas sesiones asistimos a una consolidación de parte de la última subida de corto plazo.

Cuanto más se aproxime una eventual caída de corto plazo a los mínimos del 27 de octubre mejor será la ecuación riesgo-recompensa. Por tanto, eventuales caídas en próximas sesiones deberían de verlas como magníficas oportunidades para ir comprando bolsa.