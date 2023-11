El Ibex 35 corona los 10.000 puntos por primera vez desde febrero de 2020

No se puede entender la historia del Ibex sin los grandes hitos de su evolución. La primera vez que se cruzaron niveles como los 5.000 o los 15.000 llenaron los titulares pero los 10.000 puntos lo han hecho más que ningún otro, por la carga simbólica que aglutina. Cada vez que han sido batidos, han llegado en momentos muy distintos de mercado. Hoy el Ibex ha cruzado esta línea de nuevo, cerrando la sesión en los 10.003 puntos tras avanzar un 0,68%. Es la sexagésimo quinta vez que lo hace, pero hacía ya más de tres años que esto no sucedía. De hecho, la última vez fue en febrero de 2020, justo antes del inicio de la crisis derivada de la pandemia de Covid.

Este martes el selectivo nacional lideró las alzas del Viejo Continente y, gracias a ello, dejará el 28 de noviembre como una fecha señalada en rojo en el calendario histórico del índice. La sesión ha estado marcada, como las últimas semanas, por las compras de renta fija al calor de la perspectiva de que el BCE ya haya realizado su última subida de tipos dentro de este ciclo.

Pese a esto, han sido los bancos los que, con sus alzas, han llevado al Ibex a coronar de nuevo los 10.000 puntos y es que durante este martes varias entidades han recibido fuertes mejoras de valoración por parte de los analistas, que siguen viendo potencial en un sector que ya acumula alzas de más del 30% desde que comenzó el año. También Merlin Properties ha puesto su granito de arena, con un rebote cercano al 4% gracias a una mejora de recomendación (y valoración) por parte de Goldman Sachs.

Mala ecuación rentabilidad/riesgo

"Con el alcance de la zona de los 10.000 puntos, el Ibex 35 ha conseguido finalmente el objetivo que tenía entre ceja y ceja desde marzo de 2020, esto es, recuperar el entorno donde cotizaba antes del Covid crash, algo que lograría plenamente alcanzando los 10.100 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "La fuerte subida que lleva acumulada el Ibex 35 desde finales de octubre ha llevado al selectivo español a presentar una sobrecompra que hacía un año que no se veía", continúa. "Esperamos, por tanto, que veamos una corrección como la que vimos en 2020 tras las subidas después de la vacuna de Pfizer para eliminar este estado, pero la buena noticia es que eso no impidió que el Ibex siguiera avanzando por lo que no me sorprendería que pudiéramos ver niveles sobre los 10.000 puntos antes de ese agotamiento comprador", agrega.

Estratégicamente, ahora el inversor, ¿debe disfrutar de las alzas o nadar y guardar la ropa? Lo determinarán los próximos movimientos, tal y como señala Cabrero. "Pistas que apuntarían hacia una consolidación las encontraremos en cuanto el Ibex pierda al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior, los últimos en los 9.925 puntos, algo que solo ha sucedido en una ocasión en todo el ascenso, pero fue en la parte inicial del mismo y, por tanto, no revestía peligrosidad". "Mientras esto no ocurra la situación e alegría y alboroto se mantendrá intacta y hay que seguir disfrutando de las compras realizadas semanas atrás", recomienda.

El experto añade que "para pensar en nuevas compras, hay que tener en cuenta que en estos momentos la distancia hacia el stop, que se encuentra en los 8.879 puntos, es ya superior al recorrido o recompensa hacia el objetivo inicial de los 10.100 puntos y, por tanto, es hora de disfrutar más que de comprar, pues para esto último es necesario que se forme una consolidación que permita subir ese stop o que elimine la sobrecompra. Todo a su debido tiempo, pues ya llegará el momento de valorar objetivos más ambiciosos como los altos de 2017 y de 2015 en los 11.185 y 11.875 puntos", concluye.