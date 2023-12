Cinco semanas consecutivas al alza llevan al Ibex 35 a los 10.100 puntos

El Ibex 35 ha rematado la semana en los 10.100 puntos y un alza del 1,5% desde el pasado lunes. El índice español sigue sacando partido de la tendencia en las bolsas de Europa y EEUU en las últimas semanas ante las previsiones que apuntan al final del ciclo restrictivo en materia de política monetaria. De hecho, el selectivo español ha registrado su quinta semana consecutiva de ganancias (al igual que el EuroStoxx y el S&P 500 en EEUU), y consigue así extender la dinámica alcista un poco más, algo que el Nasdaq 100 ya no ha sido capaz de hacer.

Ahora, tras un cierre mensual de noviembre por todo lo alto, la sobrecompra ha empezado a hacer acto de presencia en el Ibex 35. "Recuerdo un estado similar a finales de 2020, tras la fuerte subida que tuvo lugar cuando salió a escena la vacuna de Pfizer" señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien recuerda que en ese momento "se asistió posteriormente a una caída del Ibex del orden del 10%, que sirvió para purgar la sobrecompra".

Por eso ahora hay que vigilar las pistas que inducirían la aparición de un cierto agotamiento comprador que provoque una corrección de ese calado, como la perdida al cierre de una sesión de los mínimos de la jornada anterior. "Es algo que además provocaría el cierre de un hueco alcista que en tal caso sería el clásico gap de agotamiento", indica el experto, que incide no obstante en que "mientras no se cancele esa serie alcista la situación de alegría y alboroto se mantendrá intacta".

En Europa, por su parte, "el EuroStoxx 50 se ha dejado deberes pendientes para este mes de diciembre, como es el recuperar la zona de altos del año de los 4.500 puntos y la zona de resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021 de los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers". Hasta ahí todavía hay un margen de subida del 3 y 6% adicional, que podría ser el margen de subida que podría restarle al estacional Rally de Navidad.

Por eso, una consolidación de parte de la última subida que se produzca sin antes alcanzar esos objetivos, sería una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa europea con una mejor ecuación rentabilidad-riesgo en opinión de Cabrero: "Piensen que todo lo que caiga a corto y más aproxime a los precios a los mínimos del 23 de octubre en torno a los 4.000 enteros mejor será la ecuación riesgo-recompensa".

Además, mientras los principales índices estadounidenses no alcancen los máximos que establecieron a finales de 2021, como son los 16.784 puntos del Nasdaq 100 o los 4.818 puntos del S&P 500, no se podrá hablar de un techo de mercado. "La buena noticia ahora es que esos niveles de 2021 en Wall Street todavía no han sido alcanzados, por lo que si en próximas sesiones asistimos a una caída en las bolsas deberán verla como una nueva oportunidad para aumentar posiciones en busca de ese recorrido alcista adicional".

Petróleo y euro, los otros protagonistas.

Más allá del ámbito puramente bursátil, el euro fue otro de los grandes protagonistas de la semana al ceder terreno frente a la totalidad de divisas más negociadas del mundo. Frente al dólar, de hecho, se dejó cerca de un 1% en el tramo final de la semana, por lo que las declaraciones de este lunes de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cobran especial relevancia.

El par ha demostrado en las últimas sesiones su incapacidad para superar la resistencia intermedia en los 1,10 y 1,11 dólares por euro y ahora mira ya de frente a los soportes que encuentra en los 1,0850 enteros: "No habrá deterioro alcista destacable mientras no pierda", señala Cabrero

El otro gran protagonista de la semana ha sido el barril de petróleo. Tanto el Brent como el West Texas han conseguido romper la racha de cinco semanas consecutivas de descensos. El acuerdo al que han llegado la OPEP y sus aliados para extender los recortes de producción de crudo ha sido fundamental en esta dinámica. Y eso que el hecho de que todos los recortes serán voluntarios y anunciados individualmente por los diferentes países del grupo (algo novedoso, no va a ser un esfuerzo conjunto), ha desatado el temor de los mercados, que contemplan como las divisiones siguen asentadas en la OPEP.