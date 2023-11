El consumo europeo quiere discutir la hegemonía 'yankee'

La aparición de los turrones en los estantes de los supermercados, la instalación de la iluminación navideña en las calles de las ciudades, el cambio de tiempo, y sobre todo el montaje de Cortylandia en la calle Preciados de Madrid, son los primeros síntomas que alertan de la llegada de una de las épocas más dulces (en todos los sentidos) para las empresas más ligadas al consumo.

En Estados Unidos, la gran señal de la cercanía de las fechas navideñas es la descriogenizacion de Mariah Carey, que vuelve a la primera plana informativa con su clásico villancico All I want for christmas is you. Pero antes, como aperitivo, el Black Friday, el próximo 24 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 27, canalizarán el tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas, en el que las ofertas y promociones son una constante y deben servir para revertir las previsiones de una demanda más débil ante una mayor "cautela del consumo discrecional en EEUU, la ralentización china y la fortaleza del dólar", explican fuentes de mercado.

Pese a esas previsiones menos esperanzadoras, desde la plataforma de inversión y trading eToro, Ben Laidler, estratega de mercados globales, recuerda que el sector de consumo discrecional, se encuentra entre los que han liderado "tanto el crecimiento de los beneficios como la proporción de superaciones de las expectativas" en la actual temporada de resultados, comandando así a otros sectores como el de las empresas de tecnologías de la información y comunicaciones tecnológicas.

Por eso, comenta Ladier que "la atención va a estar puesta en el cargado calendario político, el final de una temporada de beneficios positiva y el inicio de la prueba de consumo navideña".

Es evidente que "siguen habiendo señales positivas en los segmentos de lujo y gran consumo", tal y como destacan desde Edmond de Rothschild, pero los próximos meses son clave para saber de primera mano si, como piensan desde Allianz, "el reciente crecimiento del gasto de consumo ha tocado probablemente techo tras el fuerte apoyo prestado a los consumidores durante la pandemia de Covid-19" o aún le queda recorrido.

La opinión de los expertos

El consenso de mercado recogido desde FactSet, apunta a que las empresas de consumo, tanto las de bienes duraderos como las de productos más efímeros, registrarán de cara a lo siguientes doce meses una revalorización en el mercado de renta variable superior al 15%, ya sea en Europa o en EEUU.

Eso sí, las previsiones son mas halagüeñas en el Viejo Continente. No solo porque el recorrido alcista que los expertos ven sea mayor -cercano al 20% de media-, sino también porque las estimaciones de ganancias son más optimistas.

En lo que va de año, las previsiones de beneficio neto de las firmas europeas del ramo apenas se han visto recortadas. Tanto para 2023 como para 2024. Y, de cumplirse, esbozarían un crecimiento que sería de doble dígito de cara al año que viene.

En EEUU, por contra, el incremento de ganancias para el año que viene sería de sólo un 6%, al verse mermadas las previsiones para 2024 en lo que ha transcurrido de ejercicio en más de un 7%.

Lennar Corporation, General Motors, Philip Morris o Ralph Lauren destacan en ese sentido por ser las firmas que llevan la contraria a la tendencia y han conseguido que los analistas mejoren sus previsiones de ganancias para este año y el que viene y además gozan de un consejo de compra.

En Europa, por su parte, las empresas de automoción se sitúan entre las que más han aumentado las previsiones de ganancias y en el caso de Renault o Daimler Trucks además cuentan con un consejo de compra para los expertos, que ven para ella un recorrido en el mercado bursátil cercano al 50% de cara a los siguientes doce meses.

Fuera de dicho mercado, Inditex cuenta con las mejores previsiones y el mayor crecimiento anual de su rentabilidad financiera, medida a través del ROE. Swatch Group, el grupo relojero suizo y Hugo Boss, casa de moda alemana fundada en Stuttgart, siguen su estela y se cuelan entre las favoritas de los expertos en un mercado en el que Adidas, Heineken o Puma se llevan la peor parte en lo que a las proyecciones de los analistas se refiere.